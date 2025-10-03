Hoy 3 de octubre es el Día del Novio, por lo que te dejamos 10 frases bonitas para que puedas dedicarle hoy en su día.

Aunque no es una festividad oficial , el Día del Novio este 3 de octubre ha ganado popularidad gracias a las redes sociales.

10 frases bonitas para dedicar en el Día del Novio

Tal y como se dijo, este 3 de octubre se celebra el Día del Novio en donde las parejas aprovechan para sorprenderse con detalles bonitos.

Por lo que te dejamos estas 10 frases que puedes dedicar en el Día del Novio:

“Cada día a tu lado es un regalo, ¡feliz Día del Novio!” “Gracias por tu amor, tu apoyo y por ser tú. Feliz Día del Novio.” “Contigo, la vida es más bonita. ¡Feliz 3 de octubre, mi amor!” “Mi persona favorita, mi mejor amigo, mi novio. Te quiero, ¡feliz día!” “Eres mi sol en los días nublados. Feliz Día del Novio, mi vida.” “Qué suerte tengo de tenerte. ¡Feliz Día del Novio!” “Hoy y siempre, celebro nuestro amor. Feliz Día del Novio.” “Por cada risa, cada abrazo y cada momento, gracias. ¡Feliz Día del Novio!” “Estar contigo es mi lugar favorito. Feliz 3 de octubre, cariño.” “Eres el mejor novio del mundo. Te adoro, ¡feliz día!”

rosas (Clem Onojeghuo / Unsplash)

¿Por qué se celebra el Día del Novio este 3 de octubre?

En redes sociales se ha popularizado el festejar este 3 de octubre como el Día del Novio, una fecha que se cree surgió en Estados Unidos como el ‘National Boyfriend Day’.

Sin embargo, esta celebración se extendió a otros países, incluyendo México, gracias a las redes sociales como una oportunidad de expresar cariño y aprecio por tu pareja.