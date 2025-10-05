Este 5 de octubre se celebra el Día de James Bond, por lo que te decimos las 10 frases para celebrar al agente 007.

El Día de James Bond se celebra cada el 5 de octubre, ya que se conmemora el estreno mundial de “Dr. No” (El satánico Dr. No); es decir la primera película del agente 007 el 5 de octubre de 1962.

10 frases por el Día de James Bond para celebrarlo este 5 de octubre

Tal y como se reveló, este 5 de octubre se celebra el Día de James Bond, por lo que te dejamos estas 10 frases para poder celebrar al agente 007 en su día:

Aquí tienes algunas 10 frases icónicas de James Bond para celebrar el 5 de octubre:

“Mi nombre es Bond, James Bond.” “Vodka Martini, agitado, no revuelto.” “Con una licencia para matar, me permito ser un poco excéntrico.” “Algunas cosas simplemente no se hacen.” “Siempre he tenido una debilidad por las mujeres bonitas.” “Nunca digas nunca otra vez.” “La muerte es solo un estado mental.” “La vida es demasiado corta para el champán malo.” “Solo vives dos veces.” “Los placeres simples son los mejores.”

¿Por qué se celebra el Día de James Bond este 5 de octubre?

Tal y como se reveló, este 5 de octubre es el Día de James Bond en conmemoración al estreno de la primera película, en un día como hoy pero de 1962.

Este lanzamiento fue el inicio de una de las sagas más longevas y exitosas en la historia del cine, presentando al mundo a Sean Connery como James Bond.

Desde entonces, el personaje creado por Ian Fleming ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un ícono cultural que ha pasado por diferentes actores como:.

George Lazenby

Roger Moore

Timothy Dalton

Pierce Brosnan

Daniel Craig