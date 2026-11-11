El hormigueo en los pies, el ardor, los calambres y la pérdida de sensibilidad pueden ser señales de daño en los nervios en personas que viven con diabetes. Estos síntomas pueden relacionarse con la neuropatía periférica, una complicación que podría desarrollarse en aproximadamente la mitad de las personas con esta enfermedad a lo largo de su vida.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, especialistas llaman a prestar atención a estas molestias, especialmente cuando son frecuentes o progresivas, y evitar atribuir automáticamente al cansancio, la edad o problemas de circulación.

¿Por qué la diabetes puede provocar daño en los nervios?

Los niveles elevados de glucosa durante periodos prolongados pueden afectar los pequeños vasos sanguíneos que nutren los nervios y reducir el suministro de oxígeno y nutrientes. Esto puede ocasionar alteraciones en la sensibilidad, dolor, ardor, debilidad y entumecimiento, principalmente en manos y pies.

Además, el uso prolongado de metformina puede asociarse con una menor absorción de vitamina B12, nutriente necesario para el funcionamiento normal del sistema nervioso.

El doctor David Rivera de la Parra, médico cirujano oftalmólogo y presidente médico de la Asociación Mexicana de Diabetes, señaló la importancia de reconocer las primeras manifestaciones:

Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas relacionados con daño en los nervios. Reconocer señales como hormigueo, entumecimiento o pérdida de sensibilidad es importante para buscar orientación oportuna. David Rivera de la Parra, médico y presidente médico de la Asociación Mexicana de Diabetes

¿Qué síntomas en los pies requieren atención?

La neuropatía puede afectar especialmente los pies y las piernas. Cuando disminuye la sensibilidad, una cortadura, ampolla o herida puede pasar inadvertida y convertirse en una complicación.

Entre las señales que requieren atención se encuentran:

Hormigueo en los pies o sensación de agujas.

Entumecimiento.

Ardor o dolor punzante.

Sensaciones inusuales de frío o calor.

Debilidad.

Pérdida de sensibilidad.

Dificultad para detectar heridas, ampollas o lesiones.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan revisar los pies diariamente para identificar cortes, ampollas, llagas y otros cambios que puedan necesitar atención médica.

Neuropatía periférica: una complicación que puede pasar inadvertida

El daño nervioso no siempre comienza con molestias intensas. En algunas personas, las primeras señales pueden ser leves, intermitentes o difíciles de identificar, por lo que pueden confundirse con cansancio o problemas de postura.

Un estudio realizado en Ciudad de México encontró que el 82.6 por ciento de las personas identificadas con neuropatía periférica no había recibido un diagnóstico, mientras que el 62.9 por ciento nunca había escuchado hablar de esta condición.

El doctor David Rivera de la Parra, médico cirujano oftalmólogo y presidente médico de la Asociación Mexicana de Diabetes, advirtió que identificar las señales a tiempo permite buscar atención antes de que el problema avance y ayuda a reducir el riesgo de complicaciones, que en casos graves pueden derivar en amputaciones.

¿Qué función tienen las vitaminas B1, B6 y B12?

Las vitaminas B1, B6 y B12 participan en procesos relacionados con el funcionamiento y mantenimiento del sistema nervioso. La literatura científica describe mecanismos complementarios entre estos nutrientes y su participación en la función de los nervios periféricos.

En particular, la vitamina B12 interviene en el mantenimiento de la mielina, una estructura que protege las fibras nerviosas. Su deficiencia puede asociarse con hormigueo, pérdida de sensibilidad, debilidad y otras manifestaciones neurológicas.

La doctora Briseida Martínez, gerente médica de la División de Salud de P&G México, explicó que estas vitaminas tienen funciones importantes para el sistema nervioso y que su utilización debe evaluarse junto con un profesional de la salud.

Las vitaminas B1, B6 y B12 participan en funciones fundamentales para el sistema nervioso. Su papel no se limita al cansancio o a la energía. Por eso, cuando existen síntomas relacionados con los nervios, es importante evaluar junto con un profesional de la salud su uso en el tratamiento. Briseida Martínez, gerente médica de la División de Salud de P&G México

Neurobión Advance y el cuidado de los nervios

De acuerdo con la información proporcionada por la marca, Neurobión Advance contiene una combinación de vitaminas B1, B6 y B12 y está formulado para ayudar a aliviar síntomas asociados con daño en los nervios, como hormigueo, entumecimiento, calambres, ardor y sensación de agujas. El documento señala una reducción de estos síntomas a partir de la cuarta semana.

Desde el punto de vista médico, las vitaminas B1, B6 y B12 son importantes porque participan en procesos esenciales para el funcionamiento y mantenimiento del sistema nervioso y actúan de manera complementaria. Esta combinación de vitaminas se encuentra en productos especializados en el cuidado de los nervios, como Neurobión Advance. Briseida Martínez, gerente médica de la División de Salud de P&G México

La marca también informó que trabaja junto con la Asociación Mexicana de Diabetes para impulsar la educación sobre el cuidado de los nervios y promover el reconocimiento de señales que pueden estar relacionadas con daño nervioso.

Es importante señalar que los síntomas no deben tratarse únicamente con suplementos ni asumir que corresponden necesariamente a neuropatía. Las personas con diabetes que presentan estas molestias deben consultar a un profesional de la salud para recibir una valoración y determinar el tratamiento adecuado.

Neurobión Advance no está indicado para menores de 18 años, de acuerdo con la información del producto. Se recomienda leer el instructivo y consultar a un profesional de la salud ante cualquier duda.