En redes sociales, el martes 08 de agosto se hizo tendencia debido a la supuesta conmemoración del Día del Novio en México.

Y aunque el Día del Novio en México sí se conmemora, la fecha ha confundido a los usuarios que quieren festejarlo.

Para que te puedas ir preparando y para no olvidarlo, aquí te decimos cuándo es el Día del Novio en México y Estados Unidos.

¿Cuándo es el Día del Novio en México?

En redes sociales, el martes 08 de agosto, varios usuarios de Instagram y TikTok festejaron con video y fotografías el Día del Novio en México

Pero si tú no te preparaste o lo olvidaste, no te preocupes, ya que el Día del Novio en México, en realidad, aún no ha pasado.

La celebración en redes sociales, se habría dado debido a que en Estados Unidos la fecha en que se conmemora de manera anual el día: 08 de agosto.

Pero desde el 2014, haciendo viral en el 2026, la fecha en la que se conmemora de manera anual el Día del Novio en México es el día: 03 de octubre.

Novios (Luisella Planeta Leoni/Pixabay)

Esta fecha, la comparten otros países de Latinoamérica, pero no se tiene un registro exacto de dónde o cuándo se creo la conmemorativa.

De acuerdo con algunos medios, la conmemoración nació a la para del Día de la Novia, celebrado en México el primer domingo de abril -este 2023- el día 2.

¿Cómo se festeja el Día del Novio en México?

En TikTok y otras plataformas de redes sociales, se volvió tendencia la celebración del Día del Novio en México.

Y es que con videos, mensajes y fotografías, los usuarios presumieron a sus parejas, mostrando momentos especiales y de alegría a su lado.

Otros, como con un aniversario, consintieron a sus novios con regalos y con comida; sin embargo, no hay una manera específica de celebrar el Día del Novio en México.