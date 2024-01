La inteligencia artificial (IA) ha hablado y nos reveló cuál es la carrera universitaria más difícil de cursar, ¿la estudiaste? Podrías ser considerado un genio por este sistema.

Esta temida por muchos, pero también admirada por otros tantos, inteligencia artificial, ha sido tema de debate por su sofisticada naturaleza al momento de ejecutar acciones o responder a complejos cuestionamientos.

Y es que la rama de la educación no ha quedado exenta del uso de la inteligencia artificial, sin embargo su uso es blanco disputas de carácter ético.

Un ejemplo es el el controvertido ChatGPT, creado por la compañía tecnológica IA OpenAI, el cual ha sido utilizado por estudiantes para facilitar sus encomiendas académicas.

Aunque esta vez, el chatbot contestó cuál es la carrera universitaria más difícil y aunque nosotros no somos producto de la inteligencia artificial, aquí te revelamos la respuesta.

¿Cuál es la carrera universitaria más difícil de acuerdo con la inteligencia artificial?

De acuerdo con el software que trabaja con inteligencia artificial, la carrera universitaria más difícil es Física Teórica.

Lo anterior fue compartido en un artículo de la revista de divulgación científica Muy Interesante, donde se explicó que el chatbot respondió con base a distintos parámetros.

La determinación de la inteligencia artificial surgió tras considerar todas las carreras universitarias, incluyendo las ciencias sociales, así como la exigencia y complejidad de la profesión.

Así, la carrera más difícil fue definida como “el estudio de los fenómenos físicos en sus aspectos más fundamentales como el tamaño, origen y fin del universo”.

Física teórica es la carrera más difícil, según la inteligencia artificial (Internet)

Otras carreras difíciles de estudiar de acuerdo con la inteligencia artificial

Aprovechando las respuestas de la inteligencia artificial, se le preguntó cuáles serían las otras carreras universitarias más difíciles de estudiar.

Con base a la resolución de la IA, estas son las otras carreras universitarias más complejas:

Medicina

Matemáticas avanzadas

Ingeniería nuclear

Filosofía

ChatGPT

Carreras que serán desplazadas por la inteligencia artificial

Del otro lado, el desplazamiento de la inteligencia artificial considera dejar sin empleo a los profesionistas de algunas carreras universitarias; esta vez, un autor fue el que determinó este pronóstico.

El autor John Pugliano a través de su obra “The robots are coming: a human’s survival guide to profiting in the age of automation”, aconsejó no cursar 4 carreras, pues su campo laboral podría verse amenazado por este cúmulo de algoritmos.

En este sentido, las 4 carreras que deberías dejar fuera de tu lista de opciones profesionales son:

Medicina

Derecho

Arquitectura

Contaduría

Estas carreras universitarias fueron incluidas en esta lista debido a que sus tareas técnicas podrían ser fácilmente replicadas por la inteligencia artificial.

No obstante, el escritor hace énfasis en que la especialización de estas ocupaciones, podría ser el factor clave te salvaría de ser sustituido por los avances tecnológicos.