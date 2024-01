Si no quieres ser reemplazado en el trabajo por la Inteligencia Artificial, lo mejor será no estudiar algunas licenciaturas como parte de tu proyecto de vida; acá te decimos las 4 carreras que corren el riesgo de ser sustituidas.

Y es que los avances científicos y tecnológicos marchan a pasos agigantados y aunque esto puede ser algo positivo para el ser humano, expertos estiman que algunos sectores poblacionales se verán desplazados por los mismos.

Tal es el caso de las carreras y profesiones, donde John Pugliano a través de su libro “The robots are coming: a human’s survival guide to profiting in the age of automation” , predice un panorama poco favorable para algunas carreras ante el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

¿Cuáles con las 4 carreras que podrían ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial? Te explicamos cuáles no deberías estudiar y por qué.

Conoce las 4 carreras que podrían quedar desplazadas por la Inteligencia Artificial (Cortesía)

Evita estudiar estas 4 carreras si no quieres que te reemplace la Inteligencia Artificial

El autor John Pugliano a través de su obra, aconsejó no estudiar 4 carreras, pues su campo laboral podría verse amenazado por la Inteligencia Artificial.

En este sentido, las 4 carreras que deberías dejar fuera de tu lista de opciones profesionales son:

Medicina

Derecho

Arquitectura

Contaduría

En el caso de la carrera de medicina, el escritor consideró que en el futuro, es posible que la Inteligencia Artificial sustituya a los médicos generales para realizar consultas sin ningún conflicto.

Respecto a la licenciatura en derecho, la parte burocrática que puede realizarse con facilidad desde un escritorio, también podría ser automatizada por la tecnología.

Por otra parte, la Inteligencia Artificial también relevará los diseños que implementan los arquitectos mediante programas informáticos, de acuerdo con John Pugliano.

Igualmente, se pronostica que los asuntos fiscales que comúnmente manejan las personas que estudian la carrera de contaduría, los realice con facilidad una máquina que opere con Inteligencia Artificial.

Además, las profesiones como pilotos de guerra, policías, detectives y corredores de propiedades, también podrían estar en riesgo al representar funciones rutinarias que bien, pueden ser replicadas por la tecnología.

Medicina está entre las carreras que corren el riesgo de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial (National Cancer Institute vía Unsplash)

Especialización, la clave para no quedar fuera del campo laboral

Pero no todo está perdido, pues si aún con estas predicciones que lanzó John Pugliano, decides estudiar o ya te encuentras cursando alguna de las 4 carreras mencionadas, deberías voltear la mirada hacia la especialización para no quedar fuera del campo laboral.

Esto, ya que la Inteligencia Artificial sólo estaría limitando el campo de acción de estas opciones universitarias, más no el área de oportunidad profesional completa.

Por lo que, si no quieres sufrir en el futuro al ser reemplazado por la Inteligencia Artificial, tendrás que cursar una especialización en áreas que impliquen la resolución problemas inesperados que no puedan ser emprendido por un algoritmo.

En contraparte, las carreras que sí deberías considerar, son aquellas que trabajen a favor de la Inteligencia Artificial como son sistemas de inteligencia artificial, programación de máquinas o mejora de algoritmos.