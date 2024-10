Se han revelado unas nuevas Crocs de Venom, justo para el estreno de The Last Dance, por lo que te damos los detalles del precio y cómo conseguirloos en México.

Venom: The Last Dance llega a las salas de cine el próximo 24 de octubre, por lo que los coleccionables están a la orden del día.

Y en redes sociales se revelaron unas nuevas Crocs de Venom que combinan justo para el estreno de The Last Dance pero ¿cuál es su precio y se pueden conseguir en México?

Estas son las Crocs de Venom para el estreno de The Last Dance

Tal y como se reveló en algunas páginas de redes sociales, hay unas Crocs de Venom de edición limitada.

Estas Crocs de Venom vienen en color negro, con el logo del traje del antihéroe y Jibbitz que hacen alusión a él, como en su forma de simbionte, la lengua o su nombre en fosforescente.

Sin embargo, aunque las Crocs de Venom se han viralizado justo por el estreno de The Last Dance, lo cierto es que esta colaboración pertenece al año pasado.

Por lo que de momento en la página de Crocs, aparece como “ fuera de Stock” ; sin embargo, lo que sí hay en existencia son los Jibbitz.

El paquete con 5 Jibbitz para los Crocs de Venom están en un precio de 499 pesos mientras que, uno solo está en 119 pesos.

De momento no se sabe si es que las Crocs de Venom estarán nuevamente disponibles, especialmente ante el estreno de The Last Dance.

En algunas tiendas en línea como Mercado Libre y Amazon sí aparecen las Crocs de Venom, en un precio de 1199 pesos.

Sin embargo, habrá que comprobar la disponibilidad de stock de las Crocs de Venom en estas tiendas en línea.

Jibbitz de Crocs de Venom (Crocs)

Venom: The Last Dance llega mañana 24 de octubre a cines

Todo parece estar listo para el estreno de Venom: The Last Dance, la tercera y última película de la trilogía de Sony.

Al ser el final de la trilogía de Venom, hay grandes expectativas para esta película; especialmente luego de que la segunda entrega no fuera tan bien recibida y después del estreno de una primera entrega que a todos emocionó.

De momento no se tiene claro qué pasará con el personaje después de culminar con esta trilogía en Venom: The Last Dance.

Pues aún hay quien espera el encuentro entre Venom y Spider-Man, uno de los antihéroes más icónicos de Marvel y del Hombre Araña.