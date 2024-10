Venom: El Último Baile viene a completar la trilogía del Protector Letal, la única que se logró dentro del extraño proyecto de villanos de Spider-Man con Sony.

Si bien las películas de Eddie Brock no se han caracterizado por su calidad, por lo menos han tenido el suficiente interés del público; siendo fáciles de digerir y con buena acción en general.

En ese sentido, Venom: El Último Baile no se aleja mucho de esto, siendo un cierre decente para una saga que en realidad no ha aportado mucho al género.

Aquí están nuestros 5 puntos del por qué Venom: El Último Baile es un cierre decente de la trilogía; aunque nada del otro mundo:

Venom: El Último Baile tiene una historia que funciona Venom: El Último Baile tiene a un Tom Hardy en su mejor momento Venom: El Último Baile cuenta con una mejor dirección Venom: El Último Baile tiene buenas escenas de acción Venom: El Último Baile decepciona con su villano

Venom: El Último Baile tiene una historia que funciona

Como las otras películas, Venom: El Último Baile tiene una historia que funciona, no va a ganar algo en los Premios Oscar; pero entretiene.

La película sigue a Eddie Brock y Venom, quienes están huyendo tras los eventos de las películas anteriores, al mismo tiempo que siguen lidiando el uno con el otro.

Eddie lucha por mantener su vida bajo control mientras que Venom sigue siendo una presencia caótica y peligrosa; sin embargo, una aparente invasión extraterrestre los lleva a lo que sería su “último baile”.

La trama no solo se centra en la lucha de Eddie y Venom contra sus enemigos, también en su lucha interna; explorando temas de identidad, redención y sacrificio, de esta curiosa amistad simbiótica.

Aunque la trama no rompe con el esquema tradicional del cine de superhéroes, por lo menos esta dinámica hace que no te aburras en las dos horas que dura la película.

Venom The Last Dance (Sony)

Venom: El Último Baile tiene a Tom Hardy en su mejor momento

Otra cosa a mencionar es que Venom: El Último Baile tiene a Tom Hardy de 47 años en su mejor momento.

Tom Hardy vuelve a interpretar a Eddie Brock/Venom, demostrando que ya domina a la perfección al personaje, luego de tres películas y algunos cameos.

Ofreciendo una actuación que equilibra el humor, la intensidad y la vulnerabilidad; si bien no estamos ante alguien roto por completo, sí hay dudas en el antihéroe.

De ahí que la relación entre Eddie y Venom sea el corazón de la película, con el actor logrando transmitir la complejidad de esta dinámica única.

Venom: El Último Baile (Sony)

Venom: El Último Baile cuenta con una mejor dirección

Luego de que no se entendió lo que Andy Serkis de 60 años quería hacer en Venom: Let There Be Carnage; Sony dio un volantazo y Venom: El Último Baile cuenta con una mejor dirección.

Kelly Marcel de 50 años aporta una nueva perspectiva a la serie; distanciándose del estilo tanto de la primera entrega, dirigida por Ruben Fleischer de 49 años, como de la película de Carnage.

Su visión presenta una dirección más enérgica de la película, con un mejor orden en la secuencia narrativa, a diferencia de la anterior entrega que era bastante atropellada.

Además recurre a un estilo visual es oscuro y dinámico, capturando la naturaleza salvaje y destructiva de Venom; con escenas de acción que están muy bien realizadas, al igual que los efectos especiales.

Lamentablemente la directora se queda corta en su exploración de Venom, pues la limitación de la clasificación para adolescentes hace que nuestro antihéroe aún se sienta demasiado infantil.

Venom: El Último Baile (Sony)

Venom: El Último Baile tiene buenas escenas de acción

Para los fans del Protector Letal les alegrará saber que Venom: El Último Baile tiene buenas escenas de acción.

Si bien las anteriores entregas tenían buenas coreografías y secuencias de acción; también es cierto que estas no destacaban tanto en realidad.

Por lo menos en esta tercera películas contamos con pasajes más interesantes en ese sentido, como la esperada aparición del Caballo Venom o una lucha multitudinaria.

Es cierto que mantiene esa horrible costumbre de la “cámara loca” que permea a casi todo el cine de superhéroes; pero está más matizado que en otras obras.

Venom: El Último Baile (Sony)

Venom: El Último Baile decepciona con su villano

La película también introduce a Knull, el creador de todos los simbiontes; y aunque era algo muy esperado, Venom: El Último Baile decepciona con su villano.

Principalmente porque este no es el villano como tal, siendo su participación un meramente anecdótica.

Es cierto que su sola presencia expande el universo de Spider-Man en Sony, al final se siente como un desperdicio; reduciendo esta película a un mero avance de dos horas.

Todo se queda en una promesa que, de no cumplir el filme con la taquilla, podríamos nunca verla cumplida.

Venom: The Last Dance (Sony Pictures)

¿Vale la pena Venom: El Último Baile?

Venom: The Last Dance es una conclusión adecuada para lo que fue la trilogía del Protector Letal.

Donde más destaca Venom: El Último Baile es en la actuación de Tom Hardy y una trama relaja que combina humor y la acción.

Además de que anuncia que Sony seguirá explotando el universo de Spider-Man por un buen rato; aunque la saga de Eddie Brock ya haya terminado.

Fuera de esto, no encontrarás nada más en esta obra. Si te gustaron las anteriores entregas, es posible que te agrade esta última, sino es así, será mejor que la evites.