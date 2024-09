Se han filtrado los supuestos vasos coleccionables de Venom en Cinépolis, por el estreno de The Last Dance. Te decimos el precio y cómo se ven.

A través de redes sociales ya se han filtrado algunas fotos de cómo serían los vasos coleccionables de Venom en Cinépolis.

Pero ¿ya hay precio y fecha de salida para los vasos coleccionables de Venom en Cinépolis por el estreno de The Last Dance? ¡Te decimos!

Así se ven los vasos coleccionables de Venom: The Last Dance en Cinépolis

Tal y como se dijo, en diferentes cuentas de redes sociales ya han subido algunas fotos de lo que serían los nuevos vasos coleccionables de Venom en Cinépolis.

Pues cabe mencionar que está próximo el estreno de Venom: The Last Dance, la que supone sea la última película de la trilogía del antihéroe del Spider-Verse.

Los vasos coleccionables de Venom en Cinépolis serían de acrílico en donde tiene la forma del simbionte, además de varios detalles que hacen referencia a The Last Dance.

Si bien no hay fecha de salida para los vasos coleccionables de Venom en Cinépolis, se espera que lleguen junto al estreno de The Last Dance, es decir para el próximo 24 de octubre.

No obstante, habrá que estar pendientes a las redes sociales para saber la mecánica de venta de los nuevos vasos coleccionables de Venom en Cinépolis por el estreno de The Last Dance.

Los vasos coleccionables de Venom: The Last Dance en Cinépolis ¿ya tienen precio?

Tras filtrarse cómo lucen los nuevos vasos coleccionables de Venom en Cinépolis, los usuarios se han preguntado si es que ya hay precio por ellos.

De momento, al ser solo filtraciones no se han dado a conocer los precios exactos de los vasos coleccionables de Venom en Cinépolis o si es que se venderán en algún tipo de combo.

Aunque siguiendo las ventas de los coleccionables anteriores, se espera que los vasos de Venom en Cinépolis para The Last Dance, vengan en un combo especial.

No obstante, se espera que el precio de los vasos coleccionables de Venom en Cinépolis por The Last Dance, ronde entre los 150 y 300 pesos aproximadamente.