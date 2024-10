Se revela la palomera y vasos coleccionables de Venom 3 en Cinemex por el estreno de The Last Dance, pero ¿ya tiene precio?

No cabe duda que una de las películas más esperadas es Venom: The Last Dance y por supuesto, también se esperan los coleccionables que lanzarán los cines.

En ese sentido, ya se filtraron cuáles serán los vasos coleccionables y la palomera de Venom 3 en Cinemex por el estreno de The Last Dance.

Así se ve la palomera y los vasos coleccionables de Venom 3 en Cinemex por estreno de The Last Dance

Como ya se dijo, a través de las redes sociales se filtraron fotos y videos de cómo lucen la palomera y los vasos coleccionables de Venom 3 que traerá Cinemex.

En el caso de la palomera, esta será una cubeta con una figura 3D y detalles que emulan al simbionte de The Last Dance.

Sobresaliendo por encima la cabeza de Venom con los colmillos y su lengua, además de que las letras de Venom: The Last Dance son visibles.

En el caso de los vasos coleccionables de Venom 3, Cinemex lanzará un total de 6 modelos diferentes con temática de The Last Dance.

Cada uno de los modelos de los vasos coleccionables de Cinemex, traerá una pose diferente de Venom en The Last Dance.

¿Ya hay precio y fecha de lanzamiento de la palomera y los vasos coleccionables de Venom: The Last Dance en Cinemex?

Tras las filtraciones de la palomera y vasos coleccionables que traerá Cinemex para Venom 3: The Last Dance, ya se están preguntado el precio y su fecha de salida.

De momento, al ser filtraciones, no hay precios de la palomera y vasos coleccionables de Venom 3 que Cinemex estará vendiendo.

Tampoco se sabe si es que estarán vendiéndose en combos o por separado; en cuanto a la fecha de salida, se espera que se lancen el día del estreno: 24 de octubre.

Habrá que esperar para tener más información o confirmaciones por parte de Cinemex para la palomera y vasos coleccionables de Venom 3: The Last Dance.