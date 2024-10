Como con cada estreno relevante, Venom: The Last Dance tendrá sus Tarjetas Cinefan de Cinemex.

En total serán 3 Tarjetas Cinefan de Cinemex basadas en los diferentes pósters que han salido de Venom: The Last Dance.

Estas tarjetas te dan precio especial en las taquillas de todos los complejos de la exhibidora, además de algunas promociones en combos especiales.

Básicamente son 20 boletos y 20 combos a precio especial, exclusivos de esta tarjeta, no se pueden conseguir de otra manera.

A continuación te daremos todos los detalles de las Tarjetas Cinefan de Cinemex de Venom: The Last Dance.

Venom: El Último Baile (Sony)

Precio de las Tarjetas Cinefan de Cinemex de Venom: The Last Dance

Vayamos primero por lo más importante, el precio de las Tarjetas Cinefan de Cinemex de Venom: The Last Dance.

La realidad es que estas Tarjetas Cinefan de Cinemex de Venom: The Last Dance son bastante económicas y muy recomendables viendo todo lo que incluyen.

El precio de las Tarjetas Cinefan de Cinemex de Venom: The Last Dance es de 50 pesos en promedio; aunque puede aumentar dependiendo el complejo donde se adquiera.

Aún así, es muy barata; los coleccionistas que quieran los tres diseños, solo tendrían que gastar alrededor de 150 pesos para tenerlas todas.

Hay que mencionar que los beneficios tienen una fecha de caducidad de 6 meses, una vez pasado ese tiempo, ya no podrás optar por tus boletos y combos especiales.

Tarjetas Cinefan de Cinemex de Venom: The Last Dance (Cinemex)

¿Cómo conseguir las Tarjetas Cinefan de Cinemex de Venom: The Last Dance?

Conseguir las Tarjetas Cinefan de Cinemex de Venom: The Last Dance es muy fácil en realidad, pues no tienes que inscribirte o hacer un proceso especial.

Puedes conseguir las Tarjetas Cinefan de Cinemex de Venom: The Last Dance en las taquillas de todos los complejos de la exhibidora.

Ahí puedes pedir una o las tres versiones de las tarjetas, de hecho los mismos empleados te puede ofrecer estos coleccionables/promociones.

No es necesario que compres tu boleto en taquilla para conseguir una de las tarjetas, puedes ir con tu entrada digital y pedir tu tarjeta.

Venom: El Último Baile (Sony)

Con información de Cinemex.