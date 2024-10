Ya estamos a casi nada de que se estrene la nueva película Venom The Last Dance y, para los amantes del bubble tea, Cassava Roots nos tiene una gran sorpresa dando a conocer su nuevo sabor e imagen de la bebida Dark Shadow; esto sabemos sobre el precio y sabor que tendrá.

Sabemos que estás emocionado por el estreno de la película; así que, no te pierdas de este nuevo sabor que tiene preparado para ti Cassava Roots.

Por lo que aquí te contamos a partir de cuándo y en dónde podrás encontrar la nueva bebida Dark Shadow.

Dark Shadow, nueva bebida de Cassava Roots por el estreno de Venom: The Last Dance (@cassavaroots)

Cassava Roots en sus redes sociales, dio a conocer el lanzamiento de su nueva bebida Dark Shadow por el estreno de la película Venom: The Last Dance.

Este nuevo sabor de bubble tea, viene servido en un llamativo y único vaso muy al estilo de Venom; por lo que, sin duda alguna, los fans de Cassava Roots y del simbionte, están muy emocionados por la noticia.

Venom (Sony)

¿A partir de cuándo podrás encontrar disponible el sabor Dark Shadow en Cassava Roots y cuál es su precio?

A través de la cuenta oficial de Instagram de Cassava Roots, confirmaron que la nueva bebida Dark Shadow ya se encuentra disponible en todas sus sucursales. Y dijeron que el precio de la bebida es de noventa y cinco pesos.

Ojo, sólo ten en cuenta que esta nueva bebida, estará disponible hasta agotar existencias.

Venom The Last Dance: Este es el sabor de la nueva bebida Dark Shadow de Cassava Roots

Después de previos anuncios sobre de qué podría ser el nuevo sabor de Dark Shadow, la nueva bebida que lanza Cassava Roots por el estreno de Venom The Last Dance; por fin lo sabemos, y el nuevo sabor es nada más y nada menos que una fusión sabor de moras; por lo que esta bebida podría ser toda una explosión de sabor.

No te pierdas la oportunidad y lánzate a probar esta nueva bebida antes de que se acabe.

Y no olvides ir a ver Venom: The Last Dance, a partir de este 24 de octubre en todos los cines de México.