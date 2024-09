Venom: The Last Dance revela al mayor enemigo que enfrentarán en esta última entrega: Knull.

Venom 3 o Venom: The Last Dance, será la tercera y última entrega del simbionte, por lo que ya se reveló el tráiler final.

Y lo que nadie esperaba es que en este tráiler final de Venom 3, se revelara el enemigo al cuál se enfrentarán en esta ocasión: Knull.

El dios de los simbiontes, Knull, se hace presente en Venom 3

Tal y como se reveló en este tráiler final de Venom 3, se ha revelado por fin al enemigo al que Venom y Eddie Brock (Tom Hardy de 46 años de edad), enfrentarán.

Y es nada más y nada menos que Knull, el Dios de los simbiontes que es un personaje ficticio de los cómics de Marvel.

Usualmente se representa a Knull como una deidad al ser el creador de los simbiontes que lleva el arma All-Black the Necrosword, ya que fue quien la creó también.

Esta arma simbionte creada por Knull, nuevo villano en Venom 3 o The Last Dance, ya pudo verse en Thor: Love and Thunder con Gorr, el Carnicero de dioses.

Por lo que la presencia de Knull ha emocionado a todos aquellos fans de Venom y de los cómics del simbionte.

Pues tal y como se ve en el tráiler final de Venom 3, Knull amenaza con destruir la Tierra si no obtiene la cabeza de Venom en The Last Dance.

Venom: The Last Dance revela a Knull como su villano (Sony Pictures)

La fecha de estreno de Venom 3 será en octubre del 2024

Para emocionar más a los fans ante la llegada de Venom 3, se ha revelado el tercer y último tráiler de la cinta.

La cual ha revelado la sorpresa a los fans de que el villano que enfrentará Venom y Eddie será nada más y nada menos que Knull, el creador de los simbiontes.

Siendo Venom 3 la tercera y última película que le dará final a esta trilogía que comenzó en 2018 y que continuó en 2021.

Se espera que Venom 3 llegue a las salas de los cines el próximo 24 de octubre del 2024 en México.

Por lo que habrá que esperar al menos un mes para que Venom 3 The Last Dance revele toda su trama y si es que esta cumple con las expectativas de los fans.