Te decimos cómo hacer un moño tricolor para el 15 de septiembre. El paso a paso de la manualidad es bastante sencillo.

Si quieres lucirte con tu peinado en las fiestas patrias por la Independencia de México, entonces no puede faltarte un moño tricolor de listón.

¿Qué materiales se necesitan para hacer un moño tricolor para el 15 de septiembre?

Los materiales que se requieren para hacer un moño tricolor para el 15 de septiembre, son los siguientes:

Listón satinado verde (41 centímetros)

Listón satinado blanco (62 centímetros)

Listón satinado rojo (41 centímetros)

Hilo

Aguja

Tijeras

Silicón

Un broche

Tiras de fieltro de 9 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho

Cómo hacer un moño tricolor para el 15 de septiembre (Captura de video)

Como puedes leer, no se necesita invertir mucho presupuesto para hacer tu propio moño tricolor y usar el Día de la Independencia de México.

La manualidad es perfecta para llevar a la escuela o hasta en una fiesta patria que tengas en puerta.

Por ello, no dejes pasar esta oportunidad de aprender fácilmente la manera en que se realiza esta manualidad.

Paso a paso para hacer un moño tricolor para el 15 de septiembre

Después de reunir los materiales para tu moño tricolor, es momento de poner manos a la obra.

El paso a paso de la manualidad del 15 de septiembre es del canal de YouTube Sencillamente Creativo, y va así:

Aplica silicón en una punta del listón blanco y pega un extremo del listón verde Realiza la misma operación ahora con el listón rojo Dobla el extremo del listón verde y ponle usando aguja una hebra de hilo para dividirlo en dos, lo mismo deberás hacer con el listón rojo Divide en tres partes el listón de color blanco poniéndole una hebra de hilo a cada uno Toma tu aguja e hilvana con distancia de 1 centímetro desde la punta del listón verde a la marca que pusiste a la mitad Al llegar a la marca, realiza un nudo para fijar el hilo Ahora deberás llegar hasta el color blanco y así hasta terminar todo el listón tricolor que formaste Al iniciar un nuevo hilván, tu puntada comenzará hacia atrás para que no se pierda la figura Toma uno de los extremos del listón verde y pégalo en la tira de fieltro en forma de zigzag hasta llegar al otro extremo Cuida darle una secuencia en verde, blanco y rojo para que se parezca a la bandera de México En caso de que sobre tira de fieltro, recórtala Forra tu broche con fieltro y una vez listo únelo en el centro del moño Si tu manualidad necesita más silicón, no dudes ponerle más

Listo, así quedará tu moño tricolor para el 15 de septiembre.