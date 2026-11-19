La Fundación de Investigaciones Sociales (FISAC) presentó la segunda etapa de la campaña nacional “Te Lo Pedimos Todos”, una iniciativa que amplía su mensaje preventivo para incluir a los motociclistas bajo el lema “Si manejas o ruedas, no tomes”.

“En el caso de las motos, desde el uso del casco, uso de botas, de toda la protección que necesitamos porque no tenemos la coraza de un auto... pero en el caso tanto de motos como de autos, algo que nos une es conducir sobrio”. Jessica Paredes, directora general y vocera de FISAC

“Te Lo Pedimos Todos” amplió su alcance para fomentar conducción sobria en todo tipo de vehículos (Especial)

La estrategia surge en un contexto marcado por el crecimiento acelerado del uso de motocicletas en México y el aumento de los riesgos asociados a los siniestros viales.

Con apoyo de organizaciones civiles, empresas e instituciones, la campaña “Te Lo Pedimos Todos” busca fortalecer una cultura de movilidad responsable basada en la prevención, la seguridad vial y el cuidado colectivo.

“Te Lo Pedimos Todos” amplió su alcance para fomentar conducción sobria en todo tipo de vehículos

La inclusión de motociclistas en la segunda etapa de la campaña de FISAC, “Te Lo Pedimos Todos”, responde al acelerado incremento en el uso de vehículos de dos ruedas en México, donde actualmente circulan más de 10.5 millones de unidades, impulsadas en gran medida por la expansión del comercio electrónico y los servicios de reparto.

A diferencia de los automóviles, que disponen de una coraza metálica protectora y cinturones de seguridad, la motocicleta carece de estructura exterior, lo que expone directamente el cuerpo del conductor ante cualquier impacto.

Las cifras oficiales de la CDMX reflejan la gravedad del problema, al registrar que el 49.1 por ciento de los decesos por siniestros viales corresponden a usuarios de motocicletas.

“Te Lo Pedimos Todos” amplió su alcance para fomentar conducción sobria en todo tipo de vehículos (Especial)

Al respecto, Jessica Paredes, directora general y vocera de FISAC, enfatizó la importancia de la prevención y la sobriedad: “En el caso de las motos, desde el uso del casco, uso de botas, de toda la protección que necesitamos porque no tenemos la coraza de un auto... pero en el caso tanto de motos como de autos, algo que nos une es conducir sobrio”.

La estrategia detrás de “Si manejas o ruedas, no tomes” trasciende la advertencia individual e involucra activamente al entorno familiar y social, buscando erradicar la presión de grupo que a menudo normaliza el riesgo de conducir tras consumir bebidas alcohólicas.

Sobre este valioso papel comunitario, Jessica Paredes destacó:

“Como familia, como comunidad, es ayudar a mandar un mensaje de que cuidarnos está bien, protegernos entre nosotros está perfecto. Si como sociedad somos respetuosos de que el otro se cuide y nos cuide, eso va a hacer que, de boca en boca, se haga parte de nuestro día a día”. Jessica Paredes, directora general y vocera de FISAC

El proyecto cuenta con el respaldo multisectorial de la Cruz Roja Mexicana, Fundación Carlos Slim, AMIS, CESVI México y Pilotos por la Seguridad Vial, acompañados por destacados embajadores deportivos como Memo Rojas, Nicole Zanco y Abraham García.

Jessica Paredes concluyó reafirmando el compromiso colectivo necesario para salvaguardar vidas:

“Estamos convencidos de que es la unión de gobierno, sociedad, empresas e instituciones, la unión de la comunidad lo que va a hacer esta cultura vial. Si vamos a manejar o rodar, no tomar”. Jessica Paredes, directora general y vocera de FISAC