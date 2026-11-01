La Mega Rodada del Terror 2026 en CDMX terminó este sábado 31 de octubre con 246 motocicletas decomisadas y remitidas a depósitos vehiculares.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México que desplegó con elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito un dispositivo de vigilancias en diversas las alcaldías para salvaguardar a la ciudadanía y a los participantes del evento.

Mega Rodada del Terror 2026 termina con 246 motocicletas decomisadas: SSC (@SSC_CDMX / X)

SSC decomisa 246 motocicletas en Mega Rodada del Terror 2026

De acuerdo con la SSC, un total de 246 motocicletas fueron decomisadas en Mega Rodada del Terror 2026 en CDMX.

Los vehículos se incautaron debido a que se captó a sus conductores realizando diversas maniobras riesgosas y acrobacias.

Durante el operativo, las autoridades se coordinaron con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de CDMX.

Mega Rodada del Terror 2026 termina con 246 motocicletas decomisadas: SSC (@SSC_CDMX / X)

Esto con el objetivo de garantizar que los asistentes a la Mega Rodada del Terror 2026 portaran equipo de protección.

Además de buscar que se acataran las medidas de seguridad para evitar accidentes, alteración al orden público o comisión de delitos.

SSC indicó que durante la Mega Rodada del Terror 2026 se detectó que algunas personas llevaban menores de edad a bordo y que circulaban más de dos personas en las motocicletas.

El operativo informa SSC duró hasta el fin del evento, llevándose a cabo cortes a la circulación en calles y avenidas de CDMX al ser convocada por distintas agrupaciones de diversas alcaldías.

La Mega Rodada del Terror tuvo su punto de concentración en el Ángel de la Independencia en Avenida Paseo de la Reforma.