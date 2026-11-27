Durante la temporada primaveral del hemisferio sur en 2026, el agujero en la capa de ozono volvió a crecer, alcanzando los 27 millones de km².

Esto fue revelado tras mediciones enviadas por el satélite Sentinel-5P del programa europeo Copernicus, dedicado a vigilar la composición atmosférica.

Agujero en la capa de ozono alcanza su mayor extensión en casi 50 años

Los 27 millones de km², registrados formalmente a finales de septiembre, equivalen a casi 14 veces la superficie continental de México.

Estos datos sitúan a la anomalía actual entre las de mayor extensión geográfica que se han observado en los últimos 48 años.

Análisis de la Agencia Espacial Europea indican que el nivel de agotamiento o profundidad del gas estratosférico se mantuvo dentro de los parámetros habituales.

Ello a pesar de la notable expansión territorial, que superó en un 31 por ciento el promedio de las últimas dos décadas para esa misma época del año.

El drástico aumento responde principalmente a la presencia de un vórtice polar inusualmente intenso y duradero, cuyo frío extremo prolongó las reacciones químicas que destruyen la molécula de ozono sobre el continente antártico.

Agujero en la capa de ozono vuelve a crecer y alcanza 27 millones de km² (European Space Agency)

El adelgazamiento de este filtro atmosférico permite el paso sostenido de radiación ultravioleta del tipo UV-B hacia la superficie terrestre.

Esta alteración incrementa los riesgos sanitarios en la población, al tiempo que genera desequilibrios en el desarrollo vegetal y los ecosistemas marinos.

El escenario de 2026 contrasta marcadamente con lo sucedido un año atrás, cuando se registró uno de los huecos estacionales más reducidos desde 1992.

No obstante, la comunidad científica enfatiza que las oscilaciones anuales no desvían la tendencia general de sanación de la atmósfera.

Gracias al cumplimiento internacional del Protocolo de Montreal de 1987, enfocado en prohibir las sustancias destructoras de ozono como los clorofluorocarbonos, la proyección de restauración a largo plazo se mantiene firme.