El Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó que el agujero en la capa de ozono ubicado en el Ártico se cerró, cuando las ondas y flujo de vientos que dieron lugar al rompimiento del vórtice en la estratósfera.

Mediante un comunicado en su gaceta oficial, la UNAM publicó el estudio realizado por la investigadora Graciela Raga del CCA. La especialista señala que el agujero en el Ártico es distinto al que está sobre la Antártida, donde el cierre es paulatino.

“Durante el invierno en ambos hemisferios se forma un vórtice con vientos muy intensos, que circulan alrededor de cada polo. El agujero se cerró en la primavera por factores dinámicos en la atmósfera. La destrucción del hoyo es a causa de fenómenos físicos”, detalla el comunicado.

La investigadora señala que el evento fue inusual en el hemisferio norte, porque no es muy frecuente que el vórtice permanezca sin romperse . Graciela Raga explicó que durante el invierno las temperaturas alcanzan los 80 grados bajo cero, y se forman nubes que destruyen el ozono.