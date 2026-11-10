El agujero de ozono de 2026 detectado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) y NOAA, determinaron que es el séptimo más grande en el vórtice polar de los últimos 48 años.

Sin embargo, la NASA junto con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) rechazaron que el agujero de ozono fuese por la emisión de contaminantes.

Agujero de ozono de 2026 es el séptimo más grande en 48 años

La NASA junto con NOAA informaron que el agujero de ozono de 2026 se convirtió en el séptimo más grande luego de 48 años de monitoreo, pues tuvo 25 millones de kilómetros cuadrados de diámetro.

Sin embargo, ambas administraciones determinaron que el punto a favor que tuvo este agujero de ozono fue que en realidad no tuvo tanta profundidad, por lo que la capa protectora de ozono de la Tierra ya está en recuperación.

Sumado a ello, explicó que el agujero de ozono 2026 no se inició por la emisión de contaminantes, sino por un vórtice polar fuerte y persistente, así como las condiciones meteorológicas atípicas de la estratosfera.

Asimismo, se prevé que la recuperación completa de la atmósfera antártica será para 2070 que aunque suena lejano, esto no se lograría sin la prohibición de gases químicos que atacan directamente esta capa protectora de la Tierra.