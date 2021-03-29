La capa de ozono está "sanando", afirma estudio

Uno de tantos problemas que se han generado por la emisión de gases a la atmósfera, es el adelgazamiento de la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta, sin embargo, un estudio reciente encontró que el agujero que ha preocupado a la comunidad científica desde hace décadas está recuperando.

Justo sobre la Antártida, la capa de ozono se adelgazó hasta que se formó un hoyo, pero un equipo de investigación de la Universidad de Colorado Boulder declararon que esto podría estar revirtiéndose y afirman que esto se debe, en parte, a que en la década de los 80, se prohibieron las sustancias que dañan el ozono.

Con la recuperación de la capa de ozono, además, se revierten los cambios causados por el flujo de vientos sobre el hemisferio sur, teniendo su mayor impacto en el chorro de vapor que se había estado moviendo más al sur debido al agotamiento del ozono.

Antara Banerjee, autora principal, dice que esto es solo un cambio temporal debido al impacto del aumento de los niveles de dióxido de carbono y más SAO procedentes de China .

De acuerdo con los autores del estudio, los primeros cambios se observaron en el comportamiento del clima mundial, pues los patrones de lluvia y las corrientes oceánicas en el hemisferio sur están cambiando.

A pesar de que no hay muchas esperanzas de que la capa de ozono se recupere al 100%, los investigadores consideran que con las medidas que se han tomado con respecto al cuidado del medio ambiente, podría ir “sanando” a distintas velocidades en cada punto del mundo.

Si todo sigue como está proyectado hasta ahora. En 2030, la capa de ozono podría volver al estado que tenía en 1980.

Con infomación de Daily Mail y Noticieros Televisa.