Te compartimos 5 capítulos de Pompompurin en YouTube, el ganador del Sanrio Character Ranking 2025.

Las mejorae historias de Pompompurin, el amigo de Hello Kitty, que puedes ver en YouTube, son estas:

Super Entrenamiento Road Trip La Búsqueda por Mochi Fútbol Arte Tarta Sorpresa de Manzana

Capítulos de Pompompurin en YouTube: Super Entrenamiento

El episodio Super Entrenamiento es de la temporada número 4 de Hello Kitty and Friends.

La trama nos lleva a ver la preparación de Pompompurin preparándose para el festival deportivo Undoka en Sanrio.

El objetivo del querido amigo de Hello Kitty es ganar la carrera del pan.

Al final, el entrenamiento de Pompompurin tiene un peculiar efecto.

Capítulos de Pompompurin en YouTube: Road Trip

Otro de los capítulos de Pompompurin en YouTube que te recomendamos, es el de Road Trip de la temporada 5.

En esa historia, el ganador del Sanrio Character Ranking 2025 tiene planeado llevar a todo Sanrio a celebrar el Día de la Montaña.

No obstante, el viaje será todo una travesía, ya que Kuromi y Badtz-Maru no se ponen de acuerdo.

Cuando llegan a su destino, todos se dan cuenta que lo mejor era ir acompañados para ver un paisaje maravilloso.

Capítulos de Pompompurin en YouTube: La Búsqueda por Mochi

El tercer capítulo de Pompompurin en YouTube que te recomendamos es este de la cuarta temporada.

Se trata de La Búsqueda por Mochi, en el que Hello Kitty y Pompompurin celebran el Año Nuevo.

Los personajes de Sanrio preparan platos tradicionales de mochi para traer buena suerte y prosperidad en el año que vien.

No obstante, Hello Kitty y Pompompurin se dan cuenta que no tienen mochi, por lo que no saben si encontrarán o vendrá a ellos la mala fortuna.

Capítulos de Pompompurin en YouTube: Fútbol Arte

El episodio Fútbol Arte es de la cuarta temporada de Hello Kitty y Amigos Latinoamérica.

La historia muestra a Pochacco enseñándole a Sanrio cómo jugar futbol.

Sin embargo, a Pompompurin le cuesta un poco de trabajo seguir el balón. De cualquier manera, decide practicar fútbol.

Capítulos de Pompompurin en YouTube: Tarta Sorpresa de Manzana

Cerramos nuestro listado de capítulos de Pompompurin en YouTube con una bonita historia.

Nos referimos a la Tarta Sorpresa de Manzana, donde Hello Kitty junto con sus amigos se preparan para un gran desfile.

Durante dicho evento, Hello Kitty buscará mostrar su tarda de manzana gigante con ayuda de Cinnamoroll y Pompompurin.