El 5 de septiembre se celebra el Día del Hermano, una fecha para honrar ese vínculo especial.

Es por eso que te traemos estas 12 frases divertidas para dedicarle a tu hermano o hermana en este 5 de septiembre y recordarle lo mucho que lo quieres.

12 frases divertidas por el Día del Hermano este 5 de septiembre

Como ya se dijo, este 5 de septiembre se celebra el Día del Hermano, y para celebrarlo ¿qué mejor que dedicar frases divertidas? Es por eso que te dejamos estas 12 frases:

“Hermano, eres como un buen vino: mejoras con la edad... o al menos eso te digo para que no te deprimas.” “Gracias por ser mi hermano. Si no fueras tú, probablemente me tocaría inventarme a alguien a quien culpar de todas mis travesuras.” “Dicen que los hermanos son para siempre. Supongo que tendré que aguantarte un poco más.” “Hermano, te quiero tanto que casi me olvido de todas las veces que me robaste la comida.” “A veces te odio, a veces te quiero... pero siempre te aguanto. ¡Feliz Día del Hermano!” “Eres el único que entiende mis chistes malos y mis decisiones aún peores. Gracias por eso, hermano.” “Por todas las peleas, los secretos compartidos y las veces que me salvaste de un apuro o me metiste en uno. ¡Feliz Día!” “Si la vida fuera un videojuego, tú serías el personaje secundario que siempre me ayuda a pasar de nivel. Aunque a veces me lo pones difícil.” “Hermano, eres la prueba de que nuestros padres tuvieron buen gusto... al menos una vez.” “Aunque a veces me den ganas de lanzarte por la ventana, te quiero mucho, hermano. ¡Feliz Día!” “Gracias por ser mi primer amigo y mi mejor cómplice. ¡Feliz Día del Hermano!” “Eres mi espejo, mi sombra y, a veces, mi peor pesadilla. Pero no te cambiaría por nada. ¡Feliz Día del Hermano!”

15 frases bonitas para dedicar a un hermano en el Día del Hermano hoy 4 de marzo (DMYTRO SHEREMETA / Freepik)

¿Por qué se celebra el Día del Hermano este 5 de septiembre?

Este 5 de septiembre se celebra el Día del Hermano en varios países, aunque la fecha puede variar según la región; como en Argentina que se conmemora el 4 de marzo.

Sin embargo, la razón principal de esta celebración se atribuye a la conmemoración de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a ayudar a los demás.

Ella es considerada como un ejemplo de “hermandad” y servicio desinteresado, siendo también una manera de expresar la fraternidad.

Pero actualmente, el Día del Hermano de este 5 de septiembre se homenajea ese vínculo especial con uno de los familiares más cercanos que tenemos.