El 5 de septiembre se celebra el Día del Hermano, una fecha para honrar ese vínculo especial.
Es por eso que te traemos estas 12 frases divertidas para dedicarle a tu hermano o hermana en este 5 de septiembre y recordarle lo mucho que lo quieres.
12 frases divertidas por el Día del Hermano este 5 de septiembre
Como ya se dijo, este 5 de septiembre se celebra el Día del Hermano, y para celebrarlo ¿qué mejor que dedicar frases divertidas? Es por eso que te dejamos estas 12 frases:
- “Hermano, eres como un buen vino: mejoras con la edad... o al menos eso te digo para que no te deprimas.”
- “Gracias por ser mi hermano. Si no fueras tú, probablemente me tocaría inventarme a alguien a quien culpar de todas mis travesuras.”
- “Dicen que los hermanos son para siempre. Supongo que tendré que aguantarte un poco más.”
- “Hermano, te quiero tanto que casi me olvido de todas las veces que me robaste la comida.”
- “A veces te odio, a veces te quiero... pero siempre te aguanto. ¡Feliz Día del Hermano!”
- “Eres el único que entiende mis chistes malos y mis decisiones aún peores. Gracias por eso, hermano.”
- “Por todas las peleas, los secretos compartidos y las veces que me salvaste de un apuro o me metiste en uno. ¡Feliz Día!”
- “Si la vida fuera un videojuego, tú serías el personaje secundario que siempre me ayuda a pasar de nivel. Aunque a veces me lo pones difícil.”
- “Hermano, eres la prueba de que nuestros padres tuvieron buen gusto... al menos una vez.”
- “Aunque a veces me den ganas de lanzarte por la ventana, te quiero mucho, hermano. ¡Feliz Día!”
- “Gracias por ser mi primer amigo y mi mejor cómplice. ¡Feliz Día del Hermano!”
- “Eres mi espejo, mi sombra y, a veces, mi peor pesadilla. Pero no te cambiaría por nada. ¡Feliz Día del Hermano!”
¿Por qué se celebra el Día del Hermano este 5 de septiembre?
Este 5 de septiembre se celebra el Día del Hermano en varios países, aunque la fecha puede variar según la región; como en Argentina que se conmemora el 4 de marzo.
Sin embargo, la razón principal de esta celebración se atribuye a la conmemoración de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a ayudar a los demás.
Ella es considerada como un ejemplo de “hermandad” y servicio desinteresado, siendo también una manera de expresar la fraternidad.
Pero actualmente, el Día del Hermano de este 5 de septiembre se homenajea ese vínculo especial con uno de los familiares más cercanos que tenemos.