El Zoológico de León, Guanajuato, suspendió temporalmente sus actividades tras confirmarse un brote de influenza aviar H5N1 que provocó la muerte de 15 animales entre el 7 y el 23 de noviembre de 2026.

La medida fue solicitada por autoridades sanitarias federales y estatales con el objetivo de evitar la propagación de la influenza aviar H5N1 entre las especies que habitan en el recinto, por lo que el cierre del zoológico de León comenzó el miércoles 25 de noviembre y podría extenderse durante 21 días.

ZooLeón cierra por brote de influenza aviar H5N1; investigan muerte de 15 animales (Gobierno de León, Guanajuato)

¿Qué animales murieron por influenza aviar en el Zoológico de León?

De acuerdo con información de las autoridades, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó la presencia de influenza aviar H5N1 en seis aves silvestres:

Tres gansos canadienses

Dos patos silvestres

Un zopilote

Sin embargo, la cifra de muertes de animales por la influenza aviar H5N1 en el zoológico de León, llegó a 15 animales, por lo que todavía se esperan los resultados de las necropsias para determinar si todas las muertes estuvieron relacionadas con la influenza aviar.

Entre los ejemplares afectados también se reportaron mamíferos, situación que reforzó las medidas sanitarias dentro del zoológico.

¿Hay personas contagiadas de influenza aviar en ZooLeón?

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que 29 trabajadores estuvieron expuestos a animales posiblemente infectados, y de ellos, 15 presentaron síntomas y permanecen bajo vigilancia médica.

No obstante, las 26 muestras humanas procesadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) dieron negativo a influenza aviar H5N1.

La reapertura del Zoológico de León dependerá de que no se registren nuevos contagios y de que las autoridades sanitarias determinen que existen condiciones seguras para recibir nuevamente a los visitantes tras el brote de influenza aviar H5N1.