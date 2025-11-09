Zamora, Michoacán: agentes de la FGE fueron agredidos durante un cateo

La Fiscalía General del Estado (FGE) hizo público que algunos de sus agentes fueron agredidos durante un cateo en el municipio de Zamora, en Michoacán, el sábado 8 de noviembre de 2025.

En medio de los hechos que han indignado a Michoacán, como el asesinato del alcalde Carlos Manzo, se informó que elementos de la FGE fueron agredidos durante un cateo en la calle Manuel Doblado.

El reporte oficial señala que los elementos llegaron hasta el inmueble en la entidad de Zamora para proceder con la inspección, ello en respuesta a una orden de cateo.

Sin embargo, el proceso fue interrumpido cuando los agentes de la FGE fueron atacados con disparos de arma de fuego desde el interior del domicilio que sería cateado.

La agresión fue repelida por los uniformados, lo que resultó en un presunto tirador abatido, el cual, se informó, fue remitido a la SEMEFO y permanece sin identificar.

En tanto, en el lugar fueron asegurados:

Un arma de fuego

Envoltorios con características de metanfetamina

Hasta ahora, no se tienen reportes de ningún agente de la FGE herido por este ataque en el municipio de Zamora, Michoacán.