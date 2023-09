La fiscal en personas desaparecidas de Nayarit , Yayori Villasana Monroy, fue detenida por la Fiscalía General de la República (FGR), debido a casos de desaparición forzada.

A su vez trascendió que además de Yayori Villasana Monroy, otros tres funcionarios de seguridad (dos ya no ejercen) del estado de Nayarit también fueron arrestados por el mismo delito, mencionado por la organización Idheas , Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Tal como se menciona, fue la ministerio público, Dora Aimé “N” , así como el ex director de averiguaciones previas, Pavel “N” y Villegas “N ”, un ex comandante, todos relacionados con el ex fiscal Édgar Veytia, quien actualmente cumple una pena de 20 años por narcotráfico .

Yayori Villasana Monroy, fiscal en personas desaparecidas de Nayarit, detenida por casos de desaparición

Tal como fue mencionado por medios de comunicación locales, la mañana del 7 de septiembre fue detenida la fiscal especializada en personas desaparecidas de Nayarit, Yayori Villasana Monroy, por casos de desaparición forzada.

Aunque todavía no ha sido confirmado por la FGR, la Fiscalía General del Estado de Nayarit sí emitió un comunicado, declarando que una funcionaria de la institución sí fue detenida, sin embargo no en las inmediaciones; no mencionan que haya sido Yayori Villasana Monroy.

De acuerdo con lo que ha trascendido, fueron elementos de la Guardia Nacional y de la FGR quienes realizaron la detención de Yayori Villasana Monroy, por desapariciones forzadas cometidas presuntamente por Édgar Veytia.

Fue en 2020 cuando familiares de las personas desaparecidas por las que fue detenida Yayori Villasana Monroy, vincularon las desapariciones forzadas de Édgar Veytia con la fiscal especializada; ese mismo año la FGE de Nayarit, negó esto.

Casos de desaparición mientras Édgar Veytia era fiscal de Nayarit y por las que fue detenida Yayori Villasana Monroy

De acuerdo con un informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos en colaboración con la organización Idheas, el ex fiscal de Nayarit estaba implicado en las desapariciones de 47 personas, entre junio y septiembre de 2017.

En 2021, un reportaje del medio de comunicación Proceso había mencionado que la fiscalía de Nayarit no haría nada en cuanto a estos casos de desapariciones debido a que todavía había colaboradores de Édgar Veytia.

En dicha lista se encontraba Yayori Villasana Monroy , quien para entonces ya era la fiscal en personas desaparecidas; así como el actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez.

De acuerdo con un informe de Idheas, la fiscalía de Nayarit tenía una estructura criminal formada por Édgar Veytia en complicidad con el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quienes estaban coludidos con los cárteles más conocidos de México.