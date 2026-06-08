Bajo el título de Vorágine, la escritora mexicana Rebeca Pal construye una historia que analiza las expectativas, los desacuerdos y las transformaciones personales que acompañan la vida en pareja durante la adultez.

La trama se articula a partir de las voces de dos protagonistas cuyas experiencias revelan las fracturas que suelen permanecer ocultas en la convivencia cotidiana. El relato avanza desde una perspectiva cercana a los pensamientos y emociones de cada personaje.

La autora utiliza una estructura de fragmentos breves que facilita el acceso a los distintos momentos de la historia. El lenguaje privilegia las sensaciones físicas y emocionales, mientras que diversos símbolos refuerzan el trasfondo psicológico de la narración.

Uno de los elementos centrales del libro es la reflexión sobre los límites entre la identidad individual y la vida compartida. La novela examina las presiones sociales asociadas al matrimonio y los contrastes entre las aspiraciones personales y las exigencias de la realidad.

La experiencia migratoria de la autora aporta una dimensión cultural a la obra. Parte de la historia transcurre en España, lo que permite incorporar diferencias culturales que influyen en las relaciones y en la construcción de la identidad.

La nueva novela de Rebeca Pal coloca bajo la lupa las tensiones que surgen en la intimidad de una relación. (Cortesía. )

Rebeca Pal antes de dedicarse a la literatura

Antes de dedicarse a la literatura, Rebeca Pal desarrolló una carrera como bailarina profesional. Tras una lesión, encontró en la escritura una nueva vía creativa. Su primera novela Los siete suicidios capitales, obtuvo atención en espacios literarios por su combinación de elementos negros y místicos.

Con Vorágine, la escritora presenta una propuesta narrativa centrada en la complejidad emocional de la vida adulta y en los desafíos que enfrentan quienes busca conciliar los proyectos individuales con los vínculos afectivos.