El caso de Vicente da un nuevo giro al revelarse que, presuntamente, Roxana “N”, madre del niño de 3 años de edad que murió por golpe de calor en Mexicali, vivía un ambiente de violencia familiar.

Roxana es acusada de homicidio doloso por “olvidar” a su hijo en el auto por más de 12 horas; con una temperatura de más de 40 grados, le causó un golpe de calor mortal al menor.

Durante la audiencia de vinculación, la defensa de Roxana argumentó que el padre del menor ejerció violencia física y psicológica contra ella, por lo que ese contexto la llevó a olvidar a su hijo.

Vinculan a proceso a madre de Vicente, niño que murió por golpe de calor en un auto (Yazmín Betancourt)

Defensa busca condena menor por muerte de Vicente debido a violencia familia; el niño murió por golpe de calor

Luego de darse a conocer que Vicente había muerto debido a un cuadro severo de hipertermia, Roxana fue detenida por homicidio y se especula que podría ser condenada a 15 años de cárcel.

La defensa argumenta que Roxana padece el “síndrome del niño olvidado” debido al ambiente de violencia familiar que vivió con el padre de Vicente, quien tiene antecedentes de varios delitos.

Pese a los argumentos de la defensa, Roxana fue vinculada a proceso por el delito de omisión impropia con dolo eventual y permanece recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali.

¿Qué es el síndrome del niño olvidado? Podría ser utilizado en el caso de Vicente

El síndrome del niño olvidado no implica necesariamente intención de abandono del niño, sino una falla de memoria prospectiva provocada por fatiga extrema, ansiedad, problemas emocionales o presión cotidiana.

En muchos casos, el cerebro entra en “modo automático” y prioriza hábitos rutinarios, lo que puede llevar a olvidar actividades fuera de la rutina habitual, como dejar a un niño en la guardería o escuela.