Tras la muerte de Vicente, el niño de 3 años que fue olvidado en el automóvil por su madre, diversos colectivos reclaman la aplicación de la “Ley Vicente”. ¿En qué consiste esta iniciativa para la protección de menores?

De acuerdo con sus impulsores, la Ley Vicente buscará que, sin importar el género de los padres, las autoridades otorguen la custodia de los menores tomando en cuenta:

Entorno familiar

Salud psicológica

Pruebas toxicológicas

Niño murió por golpe de calor en Baja California tras ser olvidado en un auto (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Ley Vicente busca prevenir conflictos sobre la custodia de menores

Desde Mexicali, Baja California, el padre de Vicente exigió que el Congreso del Estado respalde la “Ley Vicente” para evitar que otro infante muera por negligencia de su cuidador.

Esta medida pretende evitar que los menores sean separados de sus padres y prevenir conflictos sobre la custodia una vez que esta haya sido otorgada a una de las partes.

Como muestra de apoyo, colectivos ciudadanos se unieron a la exigencia del padre de Vicente para pedir justicia por la muerte del niño, a unas horas de la audiencia de su madre, Roxana “N”.

Roxana, madre de Vicente (Especial)

Ley Vicente busca la aplicación de pruebas toxicológicas a padres

La nueva legislación conocida como Ley Vicente también busca que las autoridades realicen exámenes psicológicos y toxicológicos a los padres antes de conceder la custodia provisional.

“Que hagan un examen a los dos padres antes de dar la custodia a cualquiera de los dos, yo sé que eso se hace pero al inicio de todo; por lo regular esas pruebas se hacen hasta empezar el juicio", señaló el padre de Vicente.