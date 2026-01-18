José Alberto Abud Flores, ex rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), fue vinculado a proceso por una jueza federal por presunto narcomenudeo.

Esto luego de que el 12 de enero de 2026, autoridades del estado de Campeche detuvieran a José Alberto Abud Flores en posesión simple de cocaína.

Vinculan a proceso a José Alberto Abud por posesión de droga; ex rector de la UACAM continuará en libertad

El domingo 18 de enero, se llevó a cabo la audiencia de continuación en contra de José Alberto Abud. En esta, una jueza de control determinó la vinculación a proceso del ex rector de la UACAM tras acreditar delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, variante de posesión simple.

No obstante, la juzgadora reiteró la medida de libertad condicional para José Alberto Abud y otras dos personas con las que fue detenido, por lo que continuará en libertad en tanto las autoridades siguen el proceso en su contra.

Defensa de José Alberto Abud sostiene que droga “fue sembrada”

Al salir de la audiencia, el abogado Edwin Trejo, defensor del ex rector de la UACAM, insistió en que la droga fue sembrada por terceros, con la intención de afectar al académico.

En este sentido acusó que, pese a que el Ministerio Público giró una orden para complementar la investigación, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) de Campeche no presentó los videos de las cámaras personales que portaban los oficiales que detuvieron a José Alberto Abud.

De esta manera, el defensor aseguró que presentará una solicitud amparo en favor del ex rector de la UACAM, pues no se cumple con la certeza de los motivos por los cuáles fue detenido.