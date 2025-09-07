En el marco del informe de actividades de Andrea Chávez, senadora por Chihuahua, se reportó la presencia de mensajes alusivos al grupo criminal ‘La Barredora’ en relación con la legisladora morenista y Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores.

Este domingo 7 de septiembre, previo al informe de la senadora Andrea Chávez, fue captada una ambulancia que portaba una lona con el rostro de la legisladora chihuahuense junto a Adán Augusto López con la leyenda ‘La Barredora’.

La ambulancia instalada en el estacionamiento del Centro de Convenciones de Chihuahua.

Informe de Andrea Chávez: Manifestantes protestan con pancartas de ‘La Barredora’ y Adán Augusto López

Al exterior del centro de convenciones por el informe de Andrea Chávez, un grupo de manifestantes encabezaron una protesta portando pancartas por la presunta llegada de 'La Barredora' a Chihuahua y contra Adán Augusto López, quien es señalado por sus presuntos vínculos con el grupo criminal y aliado político de la senadora de Morena.

En imágenes difundidas en redes sociales, se observa a las personas portando mensajes como: “No a la barredora”, “Narco Augusto”, “Cuando no se barre”, “Narco gobierno”, entre otros.

Mientras que la ambulancia con el mensaje de La Barredora fue sacada del estacionamiento del recinto, aunque se reportó que siguió dando vueltas por la avenida Tecnológico.

También fue visto en calles de Chihuahua un camión de limpia de color guinda con el logo del partido Morena en alusión a “La Barredora”.

Manifestantes con pancartas de La Barredora y Adán Augusto López en informe de Andrea Chávez (Especial)

🗳📌 APARECEN MENSAJES SOBRE “LA BARREDORA” EN EL INFORME DE LA SENADORA ANDRA CHÁVEZ



Medios locales reportaron la aparición de mensajes polémicos en distintos puntos de la ciudad desde la madrugada del domingo.



¿Quiénes asistieron al informe de Andrea Chávez?

Algunos de los principales asistentes al informe de Andrea Chávez en Chihuahua fueron: