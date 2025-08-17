En el municipio de Tatahuicapan, en la sierra sur de Veracruz, se vive una alerta sanitaria luego de que más de 350 personas presentaran síntomas como vómito, diarrea y fiebre.

Al momento, se tiene reportes de que al menos una mujer ha muerto luego de que se agravaran sus síntomas de vómito y fiebre, lo que ha provocado mayor preocupación entre pobladores.

Por estos hechos, autoridades de los tres niveles de gobierno han mostrado su disposición para atender a las más de 350 personas con dichos síntomas, así como determinar las causas.

Veracruz vive alerta sanitaria por 350 personas con vómito y fiebre en Tatahuicapan (Especial)

¿Qué se sabe de la alerta sanitaria en Veracruz?

Hasta ahora, no se ha podido identificar las razones detrás de los 350 casos con vomito y fiebre, ya que únicamente se conoce que los afectados residen en los alrededores de Tatahuicapan.

Según reportes, los primeros casos comenzaron a registrarse el pasado fin de semana, pero poco después el centro de salud de Tatahuicapan se llenó de personas con los mismos síntomas.

“Nos sorprendió porque eran varios casos; la semana pasada comenzaron los brotes y al inicio de esta semana aumentó a 173 casos. Algunos tenían fiebre, otros vómito y otros, en estado grave, diarrea”, dijo Eusebio González, alcalde de Tatahuicapan.

Los principales afectados son adultos, niños y adultos de la tercera edad, lo que hace suponer a las autoridades que el brote infeccioso pudo provenir de agua contaminada en pozos y manantiales que fue ingerida por los pobladores.

Rocío Nahle afirmó que ya se atiende brote de vómito y fiebre en Tatahuicapan; descartó que sea cólera

Tras el brote de vómito y diarrea, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle fue cuestionada sobre las medidas y afirmó que ya se están tomando acciones, ya que su secretario de Salud, Valentín Herrera viajó a Tatahuicapan.

La gobernadora señaló que el secretario de Salud fue enviado con una brigada de médicos a Tatahuicapan, que ya se encuentra en el municipio para enfrentar el brote de vómito y diarrea, como confirmaron medios locales.

Asimismo, medios cuestionaron a Rocío Nahle sobre si es cólera, lo cual descartó, ya que le habría comentado a su secretario de Salud, quien le confirmó que el brote de vómito y diarrea no es cólera como se ha apuntado.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado si se trata de contaminación en las fuentes de agua, como se ha señalado. La brigada enviada por el gobierno estatal se encuentra clorando tanques de agua y revisando purificadoras.