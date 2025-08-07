La mañana de este miércoles 6 de agosto de 2025 se registró un aparatoso accidente en el IMSS Bienestar de Veracruz que dejó un saldo de 4 heridos en el patio de la clínica.

Los primeros reportes indican que las fuertes lluvias provocaron que parte de una estructura metálica cayera sobre las personas que se encontraban esperando su turno para ser atendidos.

Los hechos ocurrieron en la Unidad de Salud IMSS-Bienestar del fraccionamiento El Coyol del puerto de Veracruz, ubicada en la esquina de J.B Lobos y Laguna de Mandinga.

¿Qué pasó en el IMSS Bienestar Veracruz? Accidente en clínica dejó 4 heridos, uno de ellos con heridas severas

Medios locales informaron que el accidente en el IMSS Bienestar Veracruz dejó a 4 heridos, de los cuales uno de ellos resultó con lesiones severas.

El accidente en la clínica ocurrió a las 7:30 de la mañana, luego de que se desprendiera una estructura metálica en las instalaciones del IMSS Bienestar Veracruz.

De acuerdo con los reportes, la estructura metálica cayó debido a la intensa lluvia que se registró durante la mañana de este miércoles.

Se informó que tres heridos fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados a la clínica del IMSS de la avenida Montesinos.

Una cuarta persona presentó heridas severas, por lo que fue atendida por técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja y trasladada al Hospital General de Zona No. 71 del IMSS.

“Víctimas no presentan heridas que pongan en riesgo sus vidas” asegura clínica tras accidente en el IMSS Bienestar Veracruz

Mediante un comunicado compartido en redes sociales, la página oficial de la clínica aseguró que ninguna de las victimas presentó heridas que “pongan en riesgo sus vidas” tras accidente en el IMSS Bienestar Veracruz.

Asimismo, se informó que las autoridades ya trabajan para retirar la estructura metálica que provocó el accidente , sin que esto afecte la atención medica que se brinda en la clínica.