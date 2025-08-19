La Secretaría de Salud del estado de Veracruz informó que ya sabe que fue lo que causó un brote de diarrea y vómito a por lo menos 245 personas en el municipio de Tatahuicapan, ubicado en la sierra sur.

Esto luego de que se activara una alerta sanitaria en Tatahuicapan y sus alrededores, debido a la rapidez con que más de 400 personas acudieron a los servicios médicos para solicitar atención médica por estos síntomas.

En primera instancia un rumor señalaba que una mujer de la tercera edad había muerto tras presentar diarrea y vómito, lo que provocó inquietud entre los pobladores de Tatahuicapan. Sin embargo, las autoridades de salud de Veracruz descartaron esta información.

Tatahuicapan, Veracruz: Esto causó diarrea y vómito a 245 personas; autoridades activan cerco sanitario

La Secretaría de Salud de Veracruz informó que logró identificar la causa por la que al menos 245 personas presentaron diarrea y vómito en Tatahuicapan.

Manifestó que derivado de análisis que se les practicaron a los pacientes, se pudo identificar que la causa de los síntomas fue provocado por un brote de la bacteria e-colli.

Con esto se descartó que se haya tratado de cólera, toda vez que fue la primera enfermedad que se temió hubiera afectado a las personas.

En tanto, de acuerdo con las autoridades de salud, la bacteria e-colli se encuentra presente en los desechos humanos, por lo que es importante investigar el origen de esta situación.

Versiones de pobladores de Tatahuicapan, en la sierra sur de Veracruz, señalaron que la diarrea y vómito se habrían generado tras consumir agua de un manantial potable que los abastece.

Por tal motivo, las autoridades manifestaron que se debe investigar los hechos, toda vez que el manantial podría estar siendo contaminado con aguas negras y afectando a los pobladores de Tatahuicapan.

Mientras tanto, el gobierno estatal informó la implementación de un cerco sanitario, en el cual se prevé la desinfección de los cuerpos de agua que abastecen a Tatahuicapan.

De igual forma, cuadrillas comenzaron a entregar pastillas de plata coloidal en los hogares, y se planea la entrega de pastillas de cloro para ayudar a la desinfección de pozos.

Por su parte, se informó que personal de Epidemiología recogió muestras del manantial de Tatahuicapan, con la intención de descartas la presencia de otras bacterias o virus que pudieran estar afectando a la población.

Tatahuicapan, Veracruz: Ya se sabe qué fue lo que causó diarrea y vómito a 245 personas (Pexels)

Tatahuicapan, Veracruz: 235 personas se recuperan tras presentar diarrea y vómito; 10 más continúan en observación

La Secretaría de Salud de Veracruz confirmó que hasta el momento fueron 245 casos en total los que se contabilizaron en Tatahuicapan por un brote de diarrea y vómito causado por la bacteria e-colli.

De estos, manifestaron que 235 personas ya se lograron recuperar favorablemente, en tanto le fueron suministrados sueros para garantizar su hidratación.

En tanto, autoridades informaron que solo son 10 personas las que aún continúan en observación, debido a que continúan presentando diarrea y vómito.

De acuerdo con el gobierno de Veracruz, el cerco sanitario permanecerá activo en tanto logran controlar los síntomas y garantizar el suministro de agua a los pobladores de Tatahuicapan sin riesgo alguno.