La gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle, negó mantener un pleito con antecesor Cuitláhuac García y explicó los motivos por los que hay investigaciones en contra de este.

Y es que cabe recordar que en días previos Rocío Nahle compartió que existe una denuncia por desvíos millonarios que habrían ocurrido en el Sector Salud durante la administración de Cuitláhuac García.

Por ello el miércoles 7 de mayo Rocío Nahle aclaró que la denuncia presentada no es en contra de Cuitláhuac García, sino del ex funcionario de dicha dependencia, Jorge Sisniega.

No obstante, precisó que las investigaciones sí incluyen de momento al ex gobernador de Veracruz, únicamente por que se trata de un ex funcionario del periodo en que ocurrieron los desvíos.

Rocío Nahle negó pleito con Cuitláhuac García y explicó investigaciones

Tras ser cuestionada Rocío Nahle negó mantener un pleito con su compañero en Morena y ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Ante el tema de las investigaciones por desvío de recursos, la gobernadora compartió que es la Contraloría General quien presentó la denuncia tras una serie de observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta señala que se habrían encontrado irregularidades por mas de 200 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2023 por parte de la Secretaría de Salud de Veracruz.

Por ello la denuncia presentada es en contra de Jorge Sisniega, quien se desempeñaba como director administrativo de la Secretaría de Salud estatal durante ese periodo.

Es así que Rocío Nahle indicó que la Contraloría sí se encuentra investigando a Cuitláhuac García, pero aclaró que solo se trata de un protocolo a seguir pues es un ex funcionario que se encontraba activo durante el ejercicio fiscal 2023.

De esta manera aseguró que no existe ningún rompimiento con su antecesor, por lo que dijo existe estabilidad política en Veracruz, así como estado de derecho.

“No hay ningún pleito ni rompimiento con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Miren aquí hay estabilidad política, hay estado de derecho es muy importante”, dijo Rocío Nahle.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, durante la jornada informativa del Programa para el Bienestar en el estado (Presidencia)

Rocío Nahle reveló investigaciones por desvío de recursos durante administración de Cuitláhuac García

Rocío Nahle reveló que la administración de Cuitláhuac García enfrenta denuncias por desvíos de recursos que podrían ascender a más de mil 600 millones de pesos.

Indicó que las irregularidades fueron encontradas por la ASF en el Sector Salud de Veracruz, por lo que la Contraloría del estado inició las investigaciones correspondientes.

Rocío Nahle precisó que los desvíos habrían ocurrido con empresas relacionadas a servicios de limpieza, comida, fletes y subrogación de equipo médico.

De esta manera se busca sancionar a todos los funcionarios involucrados, a la espera de descartar alguna posible participación de Cuitláhuac García en el robo de recursos públicos.