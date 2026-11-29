Integrantes del Movimiento Antorchista interrumpieron el segundo informe de gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para exigir una audiencia y reclamar la falta de obras públicas y servicios básicos.

La protesta ocurrió este sábado en Plaza Lerdo, en Xalapa, donde los inconformes llegaron con pancartas y consignas para solicitar que Rocío Nahle atienda sus demandas, pues no han tenido respuesta desde hace más de dos años.

Reclaman falta de obras y servicios durante segundo informe de Rocío Nahle en Veracruz

Este sábado 28 de noviembre, un grupo de antorchistas protestaron durante el segundo informe de Rocío Nahle en Veracruz, a fin de que la gobernadora les de una audiencia y atienda sus demandas.

Protestan en segundo informe de Rocío Nahle en Veracruz: exigen audiencia y obras (Captura de pantalla)

Durante el discurso de Rocío Nahle, los manifestantes gritaron consignas como “¡queremos audiencia!”, lo que provocó momentos de tensión entre los asistentes al evento.

Jenny de la Cruz Torres, dirigente del Movimiento Antorchista en la región de Xalapa, señaló que necesitan establecer un diálogo con las autoridades para resolver las necesidades de las familias que representan.

De acuerdo con la organización, existen más de 800 colonias con rezagos en infraestructura y servicios públicos, por lo que piden:

Rehabilitación de carreteras

Construcción y conclusión de centros de salud

Infraestructura educativa

Regularización de terrenos

Introducción de servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad

Mejora del transporte público

Ante las consignas, la gobernadora Rocío Nahle pidió tranquilidad a los asistentes y aseguró que los integrantes del movimiento serán recibidos, aunque no estableció una fecha para el encuentro.

“Se les va a recibir, aquí se dialoga con todos”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Por su parte, los antorchistas advirtieron que continuarán con sus manifestaciones en los actos públicos de la gobernadora del estado de Veracruz hasta obtener respuestas concretas a sus solicitudes.