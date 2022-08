La familia de Jazmín da vueltas de un lado a otro en Tlalixcoyan, Veracruz. A ella le urgen cirugías en la nariz debido a la agresión que vivió al defenderse de un ataque sexual, pero no cuentan con los recursos para poder pagarla.

El personal médico calcula que en total se requieren cerca de 500 mil pesos para poder hacer las tres operaciones que se necesitarán, dos de ellas urgentes para evitar una infección que la lleve a otras complicaciones de salud.

Pero la familia de Jazmín aún no sabe cómo le hará mientras que Roberto de Anda Ferrandon, el agresor, está en libertad y no se hace responsable de los gastos.

Mientras que la violencia contra las mujeres y las quejas por la actuación de las autoridades continúan, existen mujeres como Jazmín que se deben enfrentar a altos gastos como consecuencia de la violencia que vivieron y tienen serias dificultades para hacerlo, afirmó la activista e integrante de la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz, Yadira Hidalgo.

El 17 de agosto Jazmín se encontraba con su esposo y un amigo de él, quien fue candidato independiente a la alcaldía de Tlalixcoyan, Roberto de Anda Ferrandon.

La historia la cuenta su hermana Jéssica mientras dice que Jazmín continúa aún en shock por lo vivido.

El agresor estaba en estado etílico, se negó a pagar la cuenta y se encontraba mal por lo que Jazmín decidió ayudar llevándolo a su vivienda. Antes de que su mamá saliera a buscarlo, él la agredió sexualmente y en el forcejeo le mordió la nariz arrancándola parcialmente.

Jazmín fue ayudada por personas cercanas y la llevaron al hospital. Pero allí les dieron la noticia: requieren de medio millón de pesos para cirugías, sumado a los tiempos de hospitalización.

Yadira Hidalgo, de la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz, aseguró que no existen mecanismos que contemplen la parte económica que deben enfrentar las mujeres cuando son víctimas de violencia de género.

En México es un problema que las mujeres víctimas de violencia de género y su entorno deben solventar sin ningún tipo de apoyo institucional pues como en este caso está de por medio el bienestar físico.

Jazmín puede respirar, pero el personal médico le pide que las primeras dos cirugías deben ser realizadas con urgencias por el riesgo de contraer una infección mientras que la restante deberá hacerse en un plazo de tres o cuatro meses.

A sus 28 años, ella trabaja colocando pestañas en su domicilio, por lo que no cuenta con seguridad social y el procedimiento está llevándose a cabo en un hospital privado.

La familia de Jazmín ya presentó la denuncia contra Roberto de Anda Ferrandon ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, sin embargo no ha habido resultados.

La Fiscalía de Veracruz dijo a la familia de Jazmín que el agresor se encuentra en un hospital, pero temen que ya se haya ido de la región.

En ese sentido Yadira Hidalgo, de la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz, explicó que los recursos que se dedican a atender la violencia contra las mujeres no corresponden a las necesidades.

Además no existen mecanismos para poder entregar apoyo de manera directa y con la urgencia que requieren las víctimas como Jazmín.

“Es algo que todavía está no muy bien aterrizado, en cuanto lo poco (recursos) que se da no es posible cubrir con este tipo de situaciones y efectivamente muchas de las mujeres que llegan con cuestiones de violencia de género muy grave pues no es algo que vas y que pasa por el hospital y ya, sino que hay un montón de consecuencias que le afectan a ellas y al entorno familiar que hay que atender y no hay recurso para ello y es un problema muy fuerte el tema del dinero”

Yadira Hidalgo, Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz