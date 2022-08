María Elena Ríos aseguró que el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat no puede ser presidente de México por cobarde.

La saxofonista y activista que fue agredida con ácido reiteró que el gobernador de Oaxaca, de 47 años de edad, le quitó los apoyos que recibía.

La saxofonista oaxaqueña aseguró en entrevista con “Así las cosas” que Alejandro Murat se comprometió en diciembre de 2019 a pagar por los tratamientos dermatológicos y cirugías que requiriera.

Sin embargo, la participación de María Elena Ríos en una manifestación en la Guelaguetza y por el feminicidio de Abigai Hay Urrutia, habrían hecho cambiar de parecer a Alejandro Murat.

A juicio de María Elena Ríos, el retiro del apoyo económico sería una venganza del gobernador de Oaxaca.

“Desde que me manifesté en la Guelaguetza por Oaxaca feminicida, Alejandro (Murat)... se vengaron por así decir… Alejandro Murat aparte de ratero, cobarde y así quiere ser presidente”

María Elena Ríos acusó que el gobierno de Alejandro Murat sólo la quiere apoyar con rehabilitación y no reconstrucción pese a que la requiere por la gravedad de las lesiones provocadas por el ácido.

Además, acusó que el gobernador de Oaxaca tiene una relación empresarial con su agresor, Juan Antonio Vera Carrizales, por lo que lo protege.

María Elena Ríos dijo que el 11 de agosto Alejandro Murat la mandó llamar con su secretario particular, Alejandro Lazar, para que se reunieran a solas y le pudiera pedir lo que quisiera.

Alejandro Murat no puede ser presidente por cobarde: María Elena Ríos

Sin embargo, la saxofonista consideró que no había ningún motivo para que ella se reuniera a solas con él y menos sin la presencia de su abogada y un representante de la CNDH.

“Yo lo único que quiero es justicia le dije a través de sus terceros… y si había algo que pedir pues ya se había hecho por escrito, ya se le habían enviado una recomendación que hasta la fecha no quiere cumplir…No quiere tampoco detener a mi agresor”

Por otra parte, el gobierno de Alejandro Murat aseguró que desde que se tuvo conocimiento de las agresiones hacia Ríos, no se ha dejado de proporcionar el apoyo económico, contrario a lo que denunció la saxofonista y activista.

María Elena Ríos dijo que, como en los hospitales públicos no la pueden ayudar con la reconstrucción de su cara, lleva un tratamiento en hospitales privados, así como cirugías.

Para el pago de estos tratamientos, Alejandro Murat acordó brindar los recursos económicos necesarios a la saxofonista.

María Elena Ríos compartió que ella hace en primera instancia el pago por los tratamientos con el apoyo de tarjetas de crédito cuya deuda era saldada por el gobernador posteriormente.

Sin embargo, le dijeron que ya no le van a poder pagar sus cirugías porque no hay dinero, pero, acusó, sí lo tiene para promocionarse en la Ciudad de México.

Además, de acuerdo con Ríos, Alejandro Murat previó que se manifestaría contra lo que considera un Estado fallido que el gobernador “se ha esmerado” en ocultar, y retiró el apoyo para poder “sobornarla”.

“Me deben tratamientos que yo he pagado y que tengo deuda con el banco desde junio, julio y agosto, que son un poquito más de 150 mil pesos, también tengo una cirugía pendiente que me la vinieron aplazando desde enero que porque no hay dinero, pero sí hay dinero para promocionar la Guelaguetza y sí hay dinero para que en la Ciudad de México, alrededor de 6 espectaculares en ubicaciones estratégicas se encuentre el líder Alejandro Murat Hinojosa, ahí sí hay dinero porque se lo gastan desde el erario”

María Elena Ríos