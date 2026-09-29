TRAXION puso en marcha una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que contempla un premio cercano a 20 por ciento sobre el promedio ponderado por volumen de sus acciones durante los 60 días previos al anuncio de intención.

La operación permite a los accionistas decidir si venden sus títulos bajo las condiciones establecidas en la oferta o si conservan su participación en la compañía.

El precio de referencia para la OPA corresponde al comportamiento de las acciones de TRAXION antes del anuncio de intención, a partir del cual se establece el valor de los títulos que sean ofrecidos dentro del proceso.

Accionistas podrán decidir si participan en la OPA

El carácter voluntario de la operación permite que cada accionista determine si acude a la oferta o mantiene sus títulos.

En caso de participar, la venta de las acciones se realizará conforme al procedimiento y las condiciones establecidos para la OPA. Quienes decidan conservar sus títulos mantendrán su participación en TRAXION una vez concluido el proceso.

La operación llega en un contexto en el que la liquidez de las acciones de TRAXION representa una limitante para algunos tenedores que buscan vender sus posiciones. La menor actividad de negociación puede dificultar la colocación de determinados volúmenes de acciones en el mercado.

TRAXION lanza OPA con premio cercano a 20 por ciento (cortesía )

TRAXION continuará listada en la Bolsa Mexicana de Valores

Otro elemento de la operación es que TRAXION no contempla cancelar la inscripción de sus acciones. Por ello, la compañía mantendrá su condición de emisora pública y sus títulos continuarán listados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De esta manera, la OPA se concentra en adquirir las acciones de los tenedores que decidan participar, sin plantear la salida de TRAXION del mercado bursátil.

Los accionistas que acudan a la oferta podrán vender sus títulos conforme al procedimiento establecido, mientras que quienes los conserven continuarán participando en una empresa que permanecerá como emisora pública.