El Gobierno Estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, envió un tercer camión de ayuda humanitaria a la región Huasteca, afectada por las recientes lluvias.
La entrega contempló víveres y productos esenciales para bebés, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.
Ricardo Gallardo y DIF Estatal refuerzan apoyo humanitario
El acopio forma parte del esfuerzo conjunto entre autoridades estatales y ciudadanía, bajo la campaña Todos Unidos por la Huasteca, impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de brindar asistencia inmediata a quienes han sido afectados por condiciones climáticas extremas.
La directora general de DIF Estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, expresó su compromiso de continuar apoyando a las comunidades afectadas, asegurando un esfuerzo sin límites para quienes más lo necesitan.
Los suministros enviados incluyen:
- Alimentos no perecederos
- Agua potable
- Productos de higiene personal
- Artículos específicos para los grupos más vulnerables