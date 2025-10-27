El Gobierno Estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, envió un tercer camión de ayuda humanitaria a la región Huasteca, afectada por las recientes lluvias.

La entrega contempló víveres y productos esenciales para bebés, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad.

Ricardo Gallardo y DIF Estatal refuerzan apoyo humanitario

El acopio forma parte del esfuerzo conjunto entre autoridades estatales y ciudadanía, bajo la campaña Todos Unidos por la Huasteca, impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de brindar asistencia inmediata a quienes han sido afectados por condiciones climáticas extremas.

Ricardo Gallardo envía tercer camión de ayuda humanitaria a la Huasteca. (Cortesía )

La directora general de DIF Estatal, Virginia Zúñiga Maldonado, expresó su compromiso de continuar apoyando a las comunidades afectadas, asegurando un esfuerzo sin límites para quienes más lo necesitan.

Los suministros enviados incluyen: