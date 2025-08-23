La Gran Carrera Motonáutica ’50 Leguas del Grijalva’ Villahermosa-Frontera, dará inicio el sábado 23 de agosto, con la participación de más de 50 pilotos.

El malecón de Villahermosa se convertirá en sede de la ceremonia de inauguración y de diversas actividades deportivas y culturales que se extenderán hasta la noche del domingo 24.

El gobierno de Tabasco, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, invitó a la ciudadanía y visitantes a disfrutar del evento, que tendrá dos sedes:

Villahermosa.

Puerto de Frontera.

Gran Carrera Motonáutica “50 Leguas del Grijalva” (Cortesía)

Programa y competencias de la Gran Carrera Motonáutica ’50 Leguas del Grijalva’

El sábado 23 comenzarán las actividades a las 11:00 horas con la inauguración y banderazo de salida de la Gran Carrera Motonáutica ’50 Leguas del Grijalva’.

Seguirá la verbena “Ritmo y sabores del Grijalva” .

Las competencias se desarrollarán en distintas categorías:

F1, Challeger.

Pro

Max.

Gran Carrera Motonáutica “50 Leguas del Grijalva” (Cortesía)

Estas, complementadas con presentaciones musicales y culturales en ambas sedes, hasta el Muelle Fiscal de Frontera.

Gran Carrera Motonáutica “50 Leguas del Grijalva” (Cortesía)

Clausura de la Gran Carrera Motonáutica ’50 Leguas del Grijalva’

El domingo 24 continuarán los heats de la Gran Carrera Motonáutica ’50 Leguas del Grijalva’, con actividades culturales hasta el cierre y la ceremonia de premiación a las 19:00 horas en Villahermosa.

La seguridad estará a cargo de Protección Civil, Marina y personal de atención médica, evitando riesgos en el río.

El evento será transmitido por redes sociales y Televisión Tabasqueña.