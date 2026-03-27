Durante el “Encuentro Tlaxcalteca” en el municipio de Tzompantepec, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros dio a conocer que en este territorio se invertirán 108 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la infraestructura, pavimentar, fortalecer los sistemas hidráulicos y de drenaje, así como realizar obras de salud, educación y deporte.

La mandataria señaló que con esta inversión se fortalecerán los programas sociales, con el objetivo de impactar directamente en la calidad de vida de las y los habitantes de Tzompantepec.

Tzompantepec recibe inversión histórica en infraestructura y bienestar

En su mensaje, Lorena Cuéllar explicó que una de las acciones prioritarias es la construcción del acceso a Tzompantepec y en el tramo carretero de Tzompantepec–Texcalac. Además, se llevarán a cabo acciones de:

Pavimentación con asfalto

Ampliación de la red de agua potable y drenaje sanitario en diversas calles

Fortalecimiento de infraestructura pluvial y alumbrado público

Elaboración de un sistema de agua potable con captación y conducción de aguas residuales que desembocan en la planta de tratamiento en Apizaco

En materia de salud, la mandataria estatal señaló que se realizan trabajos de mantenimiento en el Centro de Salud; además, destacó la construcción del C2, la rehabilitación de espacios educativos y la construcción del refugio de la Coordinación de Bienestar Animal, el cual tiene una inversión de 61 millones de pesos.

Tzompantepec recibe inversión histórica en infraestructura y bienestar (cortesía)

Por otra parte, dio a conocer que se han realizado 2 mil 681 acciones para impulsar al campo y 275 acciones para fortalecer la vivienda.

Cuéllar aseguró que su gobierno mantiene una coordinación con autoridades municipales para impulsar el desarrollo y dio a conocer la rehabilitación de la carretera Tzompantepec-Xaltianquisco-San Miguel Buenavista con una inversión de 6 millones de pesos.

“Lo que hemos hecho en estos cuatro años de gobierno, lo hemos hecho con mucho amor, pero algo muy importante, con el presupuesto del estado. Ninguna obra grande que ustedes conozcan se había hecho con el presupuesto del gobierno del estado” Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

Gobierno de Tlaxcala impulsa programas sociales y productivos

Durante el evento, la secretaria de Bienestar en el estado, María Estela Álvarez Corona, subrayó la importancia de realizar los “Encuentros Tlaxcaltecas”, pues son espacios donde se escucha y atiende las necesidades de los habitantes. Asimismo, destacó que durante la actual administración 200 mil personas salieron de la pobreza gracias a los apoyos sociales.

Tzompantepec recibe inversión histórica en infraestructura y bienestar (cortesía)

Mientras que el titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Javier Israel Tobón Solano, informó que de la mano con el Gobierno Federal se cuenta con un presupuesto de mil millones de pesos para el saneamiento del río Zahuapan.

Además, Daniel Moncayo Cervantes, director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), señaló que gracias a la visión de la gobernadora, el deporte en Tlaxcala cuenta con un apoyo sin precedentes en infraestructura, apoyos a atletas y entrenadores, los cuales tienen como objetivo fortalecer el talento local e impulsar sus carreras deportivas.

Tzompantepec recibe inversión histórica en infraestructura y bienestar (cortesía)

Finalmente, el presidente municipal de Tzompantepec, Marcelino Ramos Montiel, agradeció el compromiso del gobierno estatal por impulsar políticas que benefician a cada uno de los municipios y que impactan directamente en la calidad de vida de las y los tlaxcaltecas.