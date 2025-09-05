El gobierno de Tlaxcala se dejó llevar por la inteligencia artificial (IA) pero cometió errores históricos: colgó mantas con héroes con 6 dedos y una águila calva americana como representación de México.

En redes sociales se divulgaron fotografías de las mantas monumentales que colgó el gobierno de Tlaxcala con motivo del mes patrio.

Sin embargo, al observar las imágenes con detenimiento, es notorio que los murales fueron hechos con IA, ya que uno de los héroes plasmados tenía 6 dedos, además de que no hicieron uso del águila correcta.

Las fotos de los errores históricos de Tlaxcala por culpa de la IA

En el Palacio de Gobierno y el Congreso de Tlaxcala, autoridades colgaron mantas monumentales para hacer honor a los héroes de la patria y la Independencia de México, a unos días del 15 de septiembre y la celebración de El Grito de Dolores.

Pero parece que el material visual no fue revisado para su aprobación, ya que habría sido generado con IA debido a que se encontraron errores comunes por la inteligencia artificial.

Entre ellos se encuentra que, uno de los personajes históricos, contaba con 6 dedos en una mano, error que no fue captado por las autoridades. Este mural se colgó en el Palacio de Gobierno.

Además, para hacer uso de los lábaros patrios, el gobierno de Tlaxcala habría querido hacer alusión el escudo nacional, pero en lugar de representar el águila real a punto de devorar una septiembre, plasmaron un águila calva americana y la colgaron en el Congreso.

En otro de los murales, el escudo mexicano habría sido mochado, ya que una de las banderas contaba con un águila sin cabeza.

Tlaxcala cuelga murales con héroes con 6 dedos y águila calva por culpa de la IA (Vía X)

¿Quiénes están detrás de los murales de IA con héroes con 6 dedos y águila calva en Tlaxcala?

El periodista Carlos Torres señaló a los responsables de colgar mantas hechas con IA en Tlaxcala, sin percatarse de los héroes con 6 dedos y el águila calva que suele representar a Estados Unidos.

De acuerdo con el periodista y medios locales, el proyecto de las murales monumentales estuvo a cargo de Comunicación Social del gobierno de Tlaxcala en coordinación con la Secretaría de Turismo estatal.

El área de Comunicación Social está dirigida por Antonio Martínez Velázquez, mientras que el titular de la Sectur de Tlaxcala es Fabricio Mena.

Hasta el momento las autoridades del gobierno de Tlaxcala no han emitido un pronunciamiento o explicación sobre estas mantas creadas con IA y sus errores históricos.