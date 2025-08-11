Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, invitó a madres y padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijas e hijos, de forma gratuita.
Esto, en los 85 Centros de Salud del estado, así como en clínicas del IMSS e ISSSTE.
Tere Jiménez destacó que Aguascalientes mantiene una campaña permanente con abasto suficiente de biológicos para atender a toda la población.
Ello, priorizando la salud y la prevención de enfermedades antes del regreso a clases.
Tere Jiménez recuerda importancia de la vacunación
Tere Jiménez recordó que las vacunas generan defensas y previenen padecimientos como:
- Sarampión.
- Tosferina.
- Difteria.
- Tuberculosis.
- Poliomielitis.
En este sentido, la vacunación representan la mejor práctica de salud pública para proteger a la comunidad.
Resaltó que la cartilla de vacunación, entregada a recién nacidos en el Registro Civil, es esencial para llevar el control.
Asimismo, también puede obtenerse en los Centros de Salud y en clínicas del IMSS e ISSSTE.