Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, invitó a madres y padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijas e hijos, de forma gratuita.

Esto, en los 85 Centros de Salud del estado, así como en clínicas del IMSS e ISSSTE .

Tere Jiménez destacó que Aguascalientes mantiene una campaña permanente con abasto suficiente de biológicos para atender a toda la población.

Ello, priorizando la salud y la prevención de enfermedades antes del regreso a clases.

Tere Jiménez recuerda importancia de la vacunación

Tere Jiménez recordó que las vacunas generan defensas y previenen padecimientos como:

Sarampión.

Tosferina.

Difteria.

Tuberculosis.

Poliomielitis.

Tere Jiménez llama a completar esquemas de vacunación (Cortesía)

En este sentido, la vacunación representan la mejor práctica de salud pública para proteger a la comunidad.

Resaltó que la cartilla de vacunación, entregada a recién nacidos en el Registro Civil, es esencial para llevar el control.

Asimismo, también puede obtenerse en los Centros de Salud y en clínicas del IMSS e ISSSTE.