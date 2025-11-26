Tere Jiménez anunció que Aguascalientes será sede del Tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia, que se realizará del 4 al 6 de diciembre, reiterando su compromiso con la paz, la tranquilidad y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad en el estado.

El encuentro es considerado uno de los más importantes del continente en procuración de justicia, investigación criminal y seguridad pública, y reunirá a especialistas nacionales e internacionales, así como a las cinco agencias de seguridad más relevantes de Estados Unidos.

Tercer Foro Internacional reunirá a las agencias internacionales más importantes

El evento contará con la presencia del Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA), la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), el U.S. Marshals Service y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Además, en un acto sin precedentes, participarán expertos de Italia, España, India, El Salvador, Brasil, Chile y Colombia, quienes compartirán experiencias, metodologías y estrategias exitosas en investigación, prevención del delito, inteligencia operativa y persecución criminal.

Las actividades se llevarán a cabo los días 4, 5 y 6 de diciembre en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Aguascalientes, donde integrantes de corporaciones de seguridad de todo México podrán fortalecer sus conocimientos mediante conferencias magistrales, paneles especializados y talleres de actualización.

Tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia reunirá a agencias internacionales en Aguascalientes. (Cortesía)

Para asistir al evento, es necesario realizar el registro en línea a través del siguiente enlace: https://forointernacionaldeseguridadyjusticia.c5ags.gob.mx/Evento/RegistroConferencia

Con este foro, Aguascalientes se posiciona como un referente nacional e internacional en seguridad y profesionalización policial.

A su vez, el evento representa una oportunidad histórica para que las y los integrantes de las corporaciones de seguridad accedan a prácticas y estándares internacionales en investigación, análisis criminal e inteligencia operativa.