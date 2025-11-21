La gobernadora Tere Jiménez concluyó la entrega de más de 11 mil becas “Pasos Gigantes” destinadas a niñas, niños y jóvenes de todos los municipios de Aguascalientes.

Concluyó su gira de trabajo por el estado con la entrega de más de 3 mil 800 apoyos educativos a estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad en los municipios de Asientos, El Llano, Jesús María y San Francisco de los Romo.

Seguiremos impulsando una educación de excelencia para que todas las niñas, niños y jóvenes de Aguascalientes puedan tener un futuro mejor y lleno de oportunidades; recuerden que la educación es la llave que abre las puertas del mundo y estoy segura de que ustedes lo van a conquistar. Tere Jiménez

Tere Jiménez impulsa la educación con más de 16 mil becas en 2025

El director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, informó que las 11 mil becas entregadas corresponden al segundo semestre de 2025, lo que eleva a más de 16 mil el total de apoyos educativos otorgados este año.

Los alcaldes José Manuel González Mota (Asientos), César Medina Cervantes (Jesús María) y Margarita Gallegos Soto (San Francisco de los Romo) reconocieron el respaldo de la gobernadora, destacando que la educación es la base para construir un futuro con mejores oportunidades.

Tere Jiménez entrega 11 mil becas “Pasos Gigantes” en Aguascalientes. (Cortesía )

Las estudiantes de secundaria Nicole Morales Dávila y Laura Andrea Orozco García señalaron que la beca representa un incentivo para continuar su preparación, además de ser un apoyo para la economía familiar y un mensaje de confianza en el talento y capacidad de la juventud para salir adelante.

Durante las entregas acompañaron a la gobernadora Adriana Ochoa Díaz, secretaria general de la Sección Uno del SNTE; Noé Rodríguez García, representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en la Sección Uno; y Mónica Fabiola Bañuelos Rodarte, coordinadora de Becas y Financiamiento Educativo del IEA.