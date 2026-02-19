La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó un foro para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) mediante su integración a cadenas de valor sostenibles, con acceso a financiamiento verde y acompañamiento técnico especializado, en colaboración con el gobierno de Alemania.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) en coordinación con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), organismo del gobierno alemán especializado en desarrollo sostenible y descarbonización industrial.

Durante su mensaje, la gobernadora subrayó que las MiPyMES son la base de la economía estatal y requieren financiamiento, capacitación técnica y equipamiento para consolidarse y expandir sus mercados, incluso a nivel internacional.

“Las micro, pequeñas y medianas empresas son las que sostienen la economía, y por ello necesitamos fortalecerlas con financiamiento, capacitación técnica y equipamiento para que sigan creciendo, se consoliden y sus productos lleguen a otros países. Recuerden que hay que soñar en grande y buscar las opciones para salir adelante” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Aguascalientes impulsa financiamiento verde y cadenas de valor sostenible

El titular de Sedecyt, Esaú Garza de Vega, explicó que el objetivo del foro es que las MiPyMES identifiquen oportunidades para mejorar su productividad, adoptar prácticas ecológicas y acceder a mejores esquemas de negocio.

Aguascalientes consolida liderazgo industrial con impulso a mipymes verdes (Cortesía)

Por su parte, Alejandro Callejas Linares, director del Programa de Recuperación Verde y Transición Justa del GIZ, detalló que la alianza permitirá a las empresas locales acceder a metodologías internacionales en eficiencia energética, sostenibilidad y financiamiento responsable.

En el foro también participó el Grupo CAPEM, que ofreció instrumentos financieros adaptados a la realidad productiva de las MiPyMES para hacerlas más escalables y resilientes. Asimismo, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) destacó la importancia de generar condiciones para que las empresas accedan a fuentes de financiamiento más sofisticadas y competitivas.

De igual manera, se resaltó que Aguascalientes mantiene una dinámica sólida de crecimiento, con liderazgo en sectores como el automotriz, inversión extranjera, exportaciones y generación de empleo formal.

El evento, realizado en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, incluyó paneles sobre financiamiento sustentable, mejores prácticas empresariales y cadenas de valor, además de espacios de networking.

Con esta estrategia, el Gobierno de Aguascalientes busca fortalecer la competitividad empresarial, promover la transición ecológica y consolidar un modelo de desarrollo económico sustentable para 2026.