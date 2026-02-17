Aguascalientes mantiene un panorama favorable, pues la gobernadora Tere Jiménez detalló que durante el 2026 la entidad se perfila como un estado seguro y confiable para los inversionistas, por lo que aseguró que su gobierno continuará trabajando en políticas para impulsar la prosperidad, el bien común, la justicia social y la dignidad para todos.

“Aguascalientes avanza sobre la ruta de la innovación, la unidad y el trabajo de todos. La actual coyuntura internacional exige decisiones firmes y nosotros responderemos con soluciones y mucho talento” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

La mandataria estatal señaló que Aguascalientes se encuentra listo para enfrentar desafíos y poder avanzar en materia de seguridad, justicia, Estado de derecho, certidumbre jurídica, coordinación entre sector productivo y financiero y educación.

Aguascalientes anuncia más de 600 mdd en inversiones

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, destacó que para el 2026 se tienen 30 nuevos proyectos de inversión que representan más de 600 millones de dólares, con los que se generarán 8 mil empleos formales.

Garza de la Vega subrayó que se prevé un crecimiento del PIB estatal de 1.3%, además de un incremento del 4% de las exportaciones. Asimismo, dio a conocer que se tiene previsto realizar entre 14 y 18 reuniones de promoción económica en otros países y alrededor de 200 eventos de vinculación laboral, como los “Jueves de bolsa de trabajo”.

Aguascalientes atraerá más de 600 millones de dólares en inversión (cortesía)

Por otra parte, anunció que se realizará una inversión superior a los 18 millones de pesos destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de apoyos, subsidios y capacitación gratuita a más de 10 mil empresarios y emprendedores.

Grupo Financiero Banorte y sector empresarial respaldan proyección en Aguascalientes

Representantes del sector financiero y empresarial coincidieron en que Aguascalientes mantiene ventajas competitivas y condiciones sólidas para atraer capital nacional e internacional durante 2026.

María del Carmen Corchado, presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, explicó que el estado debe impulsar la mentefactura y los servicios tecnológicos en información, así como la electromovilidad, energías limpias, logística de valor agregado y trabajar en la agrotecnología.

Aguascalientes atraerá más de 600 millones de dólares en inversión (cortesía)

Por su parte, Mauricio Duarte, director regional del Grupo Financiero Banorte, aseguró que Aguascalientes cuenta con ventajas competitivas, que posicionan al estado como confiable para las inversiones.

Finalmente, Irma Patricia Muñoz de León, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, reconoció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez al sector empresarial, especialmente a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas.