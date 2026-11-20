La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que recolectó 5.9 kilogramos de residuos de Starship, producto del lanzamiento más reciente del 13 de noviembre a cargo de SpaceX, de Elon Musk.

Activistas denunciaron que no solo se trata del lanzamiento de Starship del 13 de noviembre, sino de otros más en fechas anteriores que han generado toneladas de desechos en el Golfo de México.

Organizaciones han documentado no solo residuos que terminan en playas de Tamaulipas, también la muerte de especies marinas.

Starship generó residuos que llegaron a México a pesar de lanzamiento exitoso

El más reciente lanzamiento de Starship se consideró exitoso en general y, aún con ello, se confirmó la recolección de basura generada por los cohetes, por parte de Profepa.

Hasta el momento se han recolectado 5.9 kilogramos de residuos. La Procuraduría mantiene vigilancia en la zona y continuará actuando conforme a sus atribuciones ante cualquier nuevo arribo de materiales. Profepa

Residuos de SpaceX hallados en Playa Bagdad (Especial)

Otros cohetes lanzados previamente han generado toneladas de basura en el Golfo de México y dañado las especies marinas, de acuerdo con la organización Conibio Global AC.

Profepa mantiene comunicación con SpaceX por desechos de Starship

La Profepa dijo que mantiene comunicación con SpaceX, de Elon Musk, sobre los reportes de residuos que llegan a territorio nacional.

Conibio Global denunció que los lanzamientos se hacen a solo tres kilómetros de la frontera con México, por lo cual llegan fácilmente a territorio mexicano, tanto a playas de Tamaulipas como en el Golfo de México.

La Profepa pidió un reporte de los materiales que usan a fin de identificarlos en su recolección de desechos. La dependencia dijo que se mantendrá al pendiente de cualquier nuevo arribo de materiales.