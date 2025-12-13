Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, encabezó la entrega de la escultura monumental de la Virgen de la Misericordia en El Chorrito, municipio de Hidalgo, con el objetivo de consolidar un espacio de paz, fe y espiritualidad que fortalezca la unidad, la fraternidad y la esperanza del pueblo tamaulipeco.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, María de Villarreal; el obispo de la Diócesis de Victoria, monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal, y ante miles de asistentes, el mandatario estatal destacó que Tamaulipas es una entidad que avanza unida, fortaleciendo sus valores más profundos.

Durante el acto inaugural, el gobernador subrayó que la imagen, que supera los 30 metros de altura y se erige en el corazón de la Sierra Madre Oriental, representa un símbolo renovado de la identidad espiritual del estado.

La nueva imagen de la Virgen, más que una obra, es un símbolo renovado de la identidad espiritual de Tamaulipas; representa la fe de miles de personas, la esperanza de un pueblo noble y la fraternidad que nos permite caminar juntos. Américo Villarreal Anaya

Escultura de la Virgen refuerza valores y unidad en Tamaulipas

Américo Villarreal Anaya enfatizó que Tamaulipas vive una etapa distinta, en la que la transformación no solo se refleja en infraestructura, sino también en la vida cotidiana de las personas y en el fortalecimiento de valores comunitarios.

Señaló que con la inauguración de esta obra, El Chorrito se convierte en un referente espiritual que impulsa una nueva etapa de desarrollo social y humano en la región.

Esta obra no es solo una intervención arquitectónica, es una manifestación viva del humanismo mexicano que reconoce que la transformación de un estado implica también el fortalecimiento de sus valores más profundos: la fe, la unidad, la fraternidad y la esperanza. Américo Villarreal Anaya

El gobernador reconoció el trabajo de la escultora Elizabeth Pesquera Caballero, así como el esfuerzo conjunto de autoridades estatales y municipales, la comunidad y la Iglesia para hacer posible esta majestuosa imagen.

Américo Villarreal inaugura escultura monumental de la Virgen de la Misericordia. (Cortesía )

Destacó que la escultura inspirará orgullo, esperanza y unión entre las familias tamaulipecas, al convertirse en un recordatorio permanente de que la comunidad camina acompañada y con rumbo hacia un mejor futuro.

La bendición de la imagen monumental estuvo a cargo del obispo Óscar Efraín Tamez, quien posteriormente ofició una misa y expresó su deseo de que El Chorrito se consolide como un santuario de mayor alcance, con un incremento en la llegada de peregrinos.

En el evento participaron el sacerdote Rogelio Colunga García, párroco del Santuario de El Chorrito; fray Salvador Paniagua Baeza; el alcalde de Hidalgo, Praxedis Guajardo Reyna; la presidenta del DIF municipal, Nancy Guadalupe Rocha Ramírez, así como alcaldes de la región y funcionarios estatales.