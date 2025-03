Las inundaciones en Reynosa, Tamaulipas, hoy 28 de marzo, se han atendido por autoridades municipales y estatales; ya se habilitaron albergues para la población afectada.

Fuertes lluvias azotaron Reynosa desde la noche del 27 de marzo provocaron graves inundaciones que dejaron a decenas de personas atrapadas en sus casas.

De acuerdo con Carlos Peña Ortiz, alcalde de Tamaulipas, todas las secretarías municipales están trabajando en el desazolve y limpieza de las calles, así como en la búsqueda y rescate de las personas que permanecen atrapadas.

Cabe señalar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III-E para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía el mismo 27 de marzo.

Elementos de la Sedena realizaron diversos rescates de personas atrapadas en sus casas por las inundaciones en Reynosa, Tamaulipas.

Uno de los rescates señalados se realizó en la colonia Jacinto López, donde sacaron a un hombre atrapado debido a la inundación en la zona; lograron evitar que fuer a arrastrada por la corriente .

De acuerdo con los informes, las labores de rescate y traslado de personas atrapadas por las inundaciones en Reynosa, Tamaulipas provocadas por las lluvias que iniciaron la noche del jueves y la mañana de hoy viernes 28 de marzo.

Ante las inundaciones en Reynosa, Tamaulipas, el gobierno municipal instaló dos albergues para quienes resultaron afectados por las lluvias.

Son espacios para brindar resguardo a quien lo necesite; se trata de:

El gobierno de Reynosa resaltó que todas las dependencias municipales se mantienen en el apoyo ante esta emergencia y agradeció el trabajo arduo de los equipos de:

La ciudadanía de Reynosa criticó el tiempo de respuesta del municipio para atender la emergencia de las fuertes lluvias que culminaron con inundaciones de varios metros de alto en varias colonias.

Sin embargo, el alcalde Carlos Peña Ortiz, respondió que muchos critican “sin hacer nada” y pidió que, en lugar de criticar, apoyen a quienes lo necesitan para salir de la emergencia por las inundaciones en Reynosa, Tamaulipas.

Asimismo, ironizó que, quien quiera criticar, puede hacerlo hasta el lunes cuando ya haya pasado el momento crítico; mientras tanto, es importante apoyar a quienes se encuentran en una “situación vulnerable”.

“Muchos criticando sin hacer nada . Son momentos de ayudar a los que más lo necesitan . Si puedes ayudar ayuda, necesitamos unirnos todos como Reynosenses en estos momentos. El lunes ( ya que pase todo esto) los que no tengan nada que hacer regresense a criticar . El dia de hoy hay mucha gente que no puede salir de sus casas y que esta en situación vulnerable. Somos gobierno no Dios y el día de hoy necesitamos de todos los Reynosenses”

Carlos Peña Ortiz